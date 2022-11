Pesistica olimpica – Emanuela Amisani (Yama Arashi) stacca il pass per gli Europei Master

Bel traguardo per la Yama Arashi nella pesistica olimpica, qualificando un’atleta per gli Europei Master del 2023. A Pomezia, Emanuela Amisani ha brillato nell’open nazionale, superando il peso sollevato che rappresentava il pass per la rassegna continentale e che era fissato nel totale di 92 chilogrammi.

La Amisani ha realizzato tre prove valide di strappo con alzate di 42, 45 e 48 chilogrammi e altrettante di slancio con 55, 58 e 60 chilogrammi, arrivando al miglior totale di 108 chili, ben oltre la misura richiesta e raggiungendo dunque l’obiettivo. Per Emanuela, la stagione non si ferma: gli allenamenti proseguono, nel mirino c’è la soglia dei 120 chilogrammi totali e nel frattempo si spera per la convocazione azzurra agli Europei Master che si svolgeranno a Waterford, in Irlanda, dal 17 al 24 maggio 2023.

L’atleta della Yama Arashi vanta una lunga carriera agonistica con ori europei e mondiali nel karate e nella kickboxing, prima di trasferirsi in Thailandia brillando anche nella Muay Thai. La pandemia, poi, l’ha fatta tornare appena possibile a Piacenza. Rientrata alla Yama Arashi da poco più di un anno, ha iniziato la pratica della pesistica con la guida dell’insegnate Otis Lombardi, “risvegliando” lo spirito agonistico.