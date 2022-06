Pesistica olimpica – Lorenzo Botti (Yama Arashi) intasca il pass tricolore

Piacenza torna ai campionati italiani di pesistica olimpica grazie a Lorenzo Botti. Portacolori della Yama Arashi che nella recente prova di qualificazione ai Tricolori Juniores andata in scena a Piacenza ha ottenuto il pass per la rassegna nazionale che si terrà a Roma il 9 e 10 luglio.

Il 18enne piacentino (che ha iniziato ad allenarsi all’età di 13 anni) si è preso diverse soddisfazioni. Ha centrato la qualificazione con prove valide di 82 chilogrammi di strappo e 110 chilogrammi di slancio. Inoltre, è risultato il miglior “Sinclair”. Indice che mette in rapporto anno di nascita, peso corporeo e peso sollevato.

Lorenzo Botti sarà l’unico piacentino in gara nella capitale. Piacenza dopo diversi anni torna a essere rappresentata nella manifestazione. In questi mesi, Lorenzo ha frequentato la classe quinta del liceo scientifico “Respighi” di Piacenza e la sua intenzione è proseguire gli studi con il corso di laurea in Economia Management dei mercati globali. Prima, però, un mese di allenamento per la preparazione ai Tricolori con obiettivo podio.