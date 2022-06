Calciomercato Piacenza – Anatrella, Muroni, Frosinini e Di Paola: cosa bolle in pentola?

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per la porta il Piacenza potrebbe pescare in D: l’obiettivo è Dario Anatrella, estremo difensore classe 2001 della Cavese. Nell’ultima stagione ha collezionato 20 clean sheet in 31 gare subendo soltanto 18 reti.

E sempre parlando di giovani, i biancorossi stanno sondando anche Ruggero Frosinini. Esterno di centrocampo protagonista nelle ultime due stagioni nel Girone E di Serie D col Lornano Badesse. Per il classe 2001 si tratterebbe della prima esperienza tra i professionisti.

Due giocatori di esperienza

Per il centrocampo piacciono Mattia Muroni della Reggiana e Manuel Di Paola del Modena.