Piace Mattoncini 2023, a Piacenza Expo oltre 70 espositori l’11 e 12 novembre

Milioni di mattoncini utilizzati, oltre 70 espositori e 3.500 metri quadrati di superficie coperta dedicati all’evento.

Sono i numeri dell’edizione 2023 di Piace Mattoncini, la grande fiera creativa dedicata alle costruzioni realizzate con mattoncini LEGO®, organizzata da Piacenza Bricks in collaborazione con Piacenza Expo e in programma al quartiere fieristico di Le Mose sabato 11 e domenica 12 novembre.

Un’edizione caratterizzata da una ricca varietà di aree tematiche delle costruzioni a mattoncini dedicate al mondo fantasy e ispirate a Harry Potter, Star Wars, Marvel, Disney e DC. Saranno presenti anche sezioni con le classiche costruzioni relative a città, villaggi, ponti e stazioni, con la scena che sarà animata principalmente da un grande diorama a tema city con piazze, strade, palazzi, giardini, porti, aeroporti e una linea ferroviaria su cui sfrecceranno treni a tutta velocità. Un vero gioiello dell’architettura a mattoncini ulteriormente impreziosito dalla presenza di un ponte sospeso di due metri di altezza, su cui scorreranno centinaia di palline tramite meccanismi robotici. Un ricco corner sarà invece dedicato agli amanti di ruspe, camion e mezzi da lavoro, che potranno ammirare un vero e proprio cantiere nell’area LEGO® Technic.

“Sarà l’edizione più ricca di quelle finora realizzate a Piacenza Expo – commenta Andrea Onesti, Presidente di Piacenza Bricks, associazione riconosciuta ufficialmente dalla LEGO® per la promozione di giochi di costruzioni attraverso eventi dedicati a bambini e famiglie –. Un’esposizione caratterizzata da numerose aree tematiche e che proporrà ai visitatori anche una sorpresa, ovviamente legata alle costruzioni con mattoncini, dedicata alla nostra città”.

“Un evento espositivo nel segno della fantasia e della creatività – aggiunge il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – che ha sempre riscosso interesse e un grande riscontro di pubblico. Abbiamo appena archiviato con successo due eventi espositivi di altissimo livello tecnico e specialistico, Geofluid e GIS; con Piace Mattoncini, invece, portiamo al nostro quartiere fieristico divertimento, gioco, creatività e un po’ di sana spensieratezza”.



A Piace Mattoncini ci sarà spazio e divertimento anche per i più piccoli che, oltre all’area gioco con mattoncini classici e LEGO® DUPLO in cui poter dare spazio alla fantasia, potranno anche partecipare, sabato e domenica pomeriggio, a laboratori creativi. Allo stand di Piacenza Bricks si potranno trovare, come di consueto, mattoncini esclusivi dedicati all’evento. La mostra ospiterà anche un’area dedicata allo shopping a tema LEGO® con i set per collezionisti, con le ultime novità del mercato e i con banchetti dedicati allo sfuso.

PIACE MATTONCINI



Piacenza Expo 11-12 novembre – Orari: sabato 14.00-19.00 – domenica 10.00-18.30

Ingresso: intero € 6,00 – ridotto (under 14) € 3 – gratuito under 6.