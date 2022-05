Piacenza Baseball – Le giovanili biancorosse non raccolgono punti

L’U15 del Piacenza Baseball è costretta a rinviare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. I biancorossi hanno dovuto infatti cedere il passo alla Crocetta Parma sul diamante di casa (5-3). Fatali i 3 punti subiti al 5° inning di una partita per il resto piuttosto equilibrata.

CROCETTA 1-1-0-0-3-0-0 5

PIACENZA BASEBALL 0-1-0-0-1-0-1 3

Formazione: Chalas, D’Auria, Pancini, Ramirez, Gerardi, Riviera Mar., Achilli L., Mandas, Lovattini, Riviera Mat., Travaini.

Disco rosso anche per l’U12, battuta in trasferta dal Parmaclima col punteggio di 16-6. Questa la formazione schierata. Caminati, Milani, Bertonazzi E., Ozzola, Achilli L, Mendoza, Ferrari, Chavarria, Bertonazzi A. e Michele Ziliani per il quale si è trattato dell’esordio assoluto in campionato.