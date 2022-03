Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile: la Primavera 4 passa il turno, male l’U17

Il fine settimana a tinte Piacenza calcio si è aperto con la vittoria per 1-0 della Primavera 4 contro la Pergolettese nella gara di ritorno della prima fase dei play off. I ragazzi di mister Tretter, dopo l’1-1 dell’andata, conquistano un risultato importante grazie al calcio di rigore trasformato da Boffini che vale il passaggio del turno e nella seconda fase i giovani biancorossi sfideranno la Giana Erminio.

Nella doppia sfida con il Renate arrivano due sconfitte per l’Under 17 e l’Under 15. La squadra di mister Giacobone passa in svantaggio poco prima dell’intervallo e ad inizio ripresa subisce un uno-due che indirizza la partita; i ragazzi guidati da mister Berolini passano due volte in vantaggio nel primo quarto d’ora con le reti di Velardi e Montebelli ma vengono ripresi entrambe le volte, sul finale del primo tempo incassano poi la rete del 2-3 e nel finale di match il goal che chiude la partita per il definitivo 2-4.

Cade al “Cementirossi” anche l’Under 14 contro i pari età del Cesena, mentre l’Under 13 ha la meglio in trasferta sul Bologna (2-3 risultato FIGC).

Primavera 4 – PRIMA FASE PLAY OFF

PIACENZA CALCIO – PERGOLETTESE 1-0

PIACENZA CALCIO: Galletti, Cloralio, Ruiz, Villoni, Baia, Ghisoni, Amadei (75’ Russo), Boffini, Grossi (62’ Compaore), Ziliotti (62’ Riva), Hrom (86’ Campanti). All.: Tretter.

PERGOLETTESE: Cattaneo, Castano (73’ Carra), Dellagiovanna, Meddah, Fugazzola, Schiavini, Capuzzi (73’ Riboli), Nossa (62’ Ferraroni), Giambertone, Bresciani (62’ Sangiovanni), Federico. All.: Pala.

Marcatori: 28′ rig. Boffini

Under 17

PIACENZA CALCIO – RENATE 0-3

PIACENZA CALCIO: Rapacioli, Piacentini, Lambri, Riccardi (75’ Gandolfi), Monaco (58’ Carollo), Biasia (81’ Travini), Dalcerri, Sollini, Mattioli, Napolitano (46’ Salsa), Cabella (58’ Bonafè). All. Giacobone

RENATE: Zapparoli (87’ Cecchetto), Bovi L., Foresti, Zaccaria (76’ Polara), D’Amato (68’ Gobbo), Ferraroli, Giugno (46’ Pini), Ciarmoli, Adamo (87’ Disca), Lisco (68’ Squassante), Gasparin (46’ Kamal). All. Tribuzio

MARCATORI: 40’ Ferraroli, 48’ Lisco, 53’ Kamal

Under 15

PIACENZA CALCIO – RENATE 2-4

PIACENZA CALCIO: Muzio, Serdani, Granata (58’ Parmesani), Maserati, Costantini (58’ Savoretti), Delmiglio, Curti, Rossi (43’ D’Angelo), Montebelli (58’ Riboni), Velardi, Macchitella. All. Bertolini

RENATE: Alfieri, Mariani, Oleoni, Galimberti (60’ Diana), Napoli, Stagi (49’ Scalzo), Longoni (66’ Rigamonti), Valsecchi, Tessari, Valerin, Del Luca (49’ Ferrari). All. De Monte

MARCATORI: 4’ Velardi, 11’ Del Luca, 15’ Montebelli, 18’ Tessari 35’ Valerin, 73’ Tessari.

Under 14

PIACENZA CALCIO – CESENA 1-2

PIACENZA CALCIO: Ticchi, Asciano, Cavalli (65’ Papamarenghi), Terzi, Muzio, Pizzi, Demartini (43’ Spelta), Vitale (48’ Prati), Capurso (43’ Hohota), Desiderato, Martorelli (43’ Simeone). All. Chierici

CESENA: Apuzzo, Andreoli, Venturini (65’ Cenerelli), Casadei, Giometti, Ridolfi, Maroni (57’ De Feudis), Frisoni (43’ Pezzi), Tonti (65’ Zanetti), Lontani (57’ Maltoni), Poletti (43’ Giunchi). All. Serafini

MARCATORI: 2’ Poletti, 36’ Tonti, 65’ Simeone

Under 13

BOLOGNA – PIACENZA CALCIO 2-3 (risultato FIGC)

PIACENZA CALCIO: Battini, Granata, Piacentini, Ghisoni, Guzzaloni, Dellagiovanna, Ragno, Molinaroli, Chierici, Di Giacomo, Sanogo, Carrisi, Quattrini, Caramatti, Polenghi, Chiodaroli. All. Montagna