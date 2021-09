Sotto ai portici del Gotico torna “Piacenza è un mare di sapori”, la grande kermesse dedicata all’enogastronomia del territorio. Appuntamento il 17 e 18 settembre – AUDIO

Con un ricchissimo programma torna la manifestazione “Piacenza è un Mare di Sapori”, venerdì 17 e sabato 18 settembre. Si tratta dell’evento enogastronomico dedicato ai prodotti tutelati del territorio, promosso dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, in collaborazione con il Comune di Piacenza, la Regione Emilia Romagna, Consorzio Piacenza Alimentare, Consorzio di Tutela Vini DOC Colli Piacentini, APT Regione Emilia Romagna, Istituto per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Giovanni Marcora”. Le iniziative si terranno sotto ai porticati di Palazzo Gotico, dove laboratori interattivi, show cooking, AperiDOP Piacentino, l’importante evento “Tramonto DiVino” faranno da cornice alle degustazioni dei prodotti agroalimentari DOP e IGP della regione, accompagnati dai migliori vini regionali e piacentini. L’appuntamento che rientra tra le attività che il Consorzio Salumi DOP Piacentini ha messo in atto per la valorizzazione delle eccellenze storiche di Piacenza, unica città in Europa a poter vantare tre DOP nel reparto della salumeria, nasce anche dalla collaborazione degli enti promotori con tutti i consorzi di tutela dei prodotti tipici dell’Emilia Romagna che con 44 prodotti DOP e IGP primeggia a livello europeo. “Piacenza è un Mare di Sapori” offre così due serate indimenticabili.

Venerdì 17 settembre serata tutta piacentina. Verrà proposto l’AperiDOP Piacentino dove protagonisti saranno i salumi DOP piacentini serviti con l’immancabile giardiniera, insieme al Grana Padano impreziosito dal miele locale e accompagnato dalle gallette tradizionali. Una attenta selezione di vini del nostro territorio completerà l’aperitivo. Daniele Reponi, noto personaggio televisivo, assieme ad Aldo Scaglia, fine cioccolataio, interpreteranno l’aperitivo con le loro creazioni. Mentre il cantautore Daniele Ronda allieterà la serata con il suo Live Set Acustico.

Sabato 18 settembre tappa piacentina di “Tramonto DiVino” dove protagonisti saranno i grandi prodotti tutelati dell’Emilia Romagna, accompagnati dall’Enoteca Regionale. Lo chef stellato Emilio Barbieri, con la collaborazione di Carla Brigliadori, presenterà tre splendidi piatti in un fantastico show cooking.

Per partecipare a Tramonto DiVino il costo è di 35 euro. E’ necessario prenotarsi all’indirizzo www.shop.emiliaromagnavini.it

Le serate avverranno nel rispetto delle normative dettate dall’emergenza Covid 19 e potrà essere richiesto a campione il green pass ai partecipanti.