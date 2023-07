Piacenza, ecco la doppia ufficialità: Maccarone nuovo tecnico, Sestu direttore sportivo

In attesa di capire se ci sarà la possibilità di un eventuale ripescaggio in Serie C, arrivano le prime ufficialità in casa Piacenza Calcio. Il nuovo tecnico sarà “Big Mac” Massimo Maccarone, ex attaccante con oltre 200 gol in carriera, che ha esordito come allenatore nella scorsa stagione sulla panchina del Ghiviborgo. Lo staff del nuovo tecnico sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Torna invece in biancorosso Alessio Sestu, protagonista in campo con la maglia del Piacenza dal 2018 al 2020. Il nativo di Roma sarà il nuovo direttore sportivo, ruolo ricoperto nell’ultima stagione a Portogruaro. Maccarone e Sestu saranno presentati venerdì pomeriggio nel corso di una conferenza stampa allo stadio Garilli.