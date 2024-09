Festa di Settembre 2024 della Parrocchia del Preziosissimo Sangue dal 6 all’8 settembre. Don Paolo: “E’ importante fare aggregazione” – AUDIO

Festa di Settembre 2024 della Parrocchia del Preziosissimo Sangue dal 6 all’8 settembre 2024. A Piacenza in via Zanella sono previsti tre giorni di grande divertimento.

Per noi è un po’ una sfida – commenta Don Paolo Cignatta della Parrocchia del Preziosissimo Sangue – anche dopo il periodo della pandemia a ritrovare la bellezza del ritrovarsi assieme. Il nostro obiettivo soprattutto è quello di aggregare le persone e poi per noi di essere una comunità aperta, capace di ospitare e di fare festa che rende la vita un po’ più bella. Lo slogan di quest’anno è una frase di una canzone di Ornella Vanoni: Passa per l’amore senza paura. Quindi anche un messaggio di speranza di non aver paura di aprirsi agli altri.

Dal 6 all’ 8 settembre stand gastronomici e pesca di beneficenza. Al pomeriggio: Festa dei Nonni e laboratori teatrali per bimbi. E alla sera musica e danze con le orchestre: Marcolino e Sara, Anna e Massimo Antelmi e le Sorelle Gilian!!

Il programma completo