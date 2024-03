Piacenza Expo, le novità di Apimell, Seminat e Buon Vivere: l’apiterapia, i tessuti di bambu e la lavanda piacentina

Eccezionale affluenza di visitatori anche nella seconda giornata d’apertura di Apimell, Seminat e Buon Vivere, le tre rassegne primaverili dedicate all’apicoltura, al verde e all’enogastronomia che proseguiranno anche domani, dalle 9 alle 18, a Piacenza Expo.

Costantemente affollati gli stand di Apimell, meta di apicoltori professionali alla ricerca di innovativi prodotti per l’alveare ma anche di attrezzature e strumenti da lavoro.

Piacenza Expo, le novità di Apimell, Seminat e Buon Vivere

Tanti professionisti del settore, presenti anche nei convegni tecnici che hanno scandito la giornata, ma anche tanti visitatori alla ricerca dei più svariati mieli italiani che spaziano, come fonte botanica, dall’acacia al tiglio, dal castagno all’ailanto, dal tarassaco al rododendro, dal corbezzolo all’asfodelo, dal cardo agli agrumi… Grande interesse per il convegno sull’apiterapia, organizzato dall’omonima associazione, in cui sono state presentate le ricerche sugli effetti antibatterici, antivirali e antimicotici del veleno d’api e si è parlato dell’utilizzo del veleno d’api nelle patologie tendinee e artrosiche della mano.

Le curiosità

Tante le curiosità, ma anche le novità, presenti tra gli stand di Seminat. Come i tessuti di bambù,

realizzati artigianalmente da un’azienda fiorentina che produce sciarpe e foulard ispirati al mondo delle arti pittoriche. Una produzione biologica circolare, che va dalla coltivazione della pianta alla colorazione con sostanze naturali fino alla tessitura, una lavorazione che garantisce prodotti non solo esteticamente gradevoli ma anche anallergici e antibatterici.

Tanti visitatori anche allo stand dell’Associazione culturale produttori lavanda Appennino Piacentino, realtà che riunisce una decina di soci dislocati sulle colline di Val Trebbia, Val Nure e Val Tidone, attiva nella produzione biologica di prodotti cosmetici e profumanti ottenuti dalla distillazione dei fiori. La lavanda, infatti, è una pianta con effetti analgesici, cicatrizzanti, decongestionanti e rilassanti, usata in cosmesi e per la cura naturale di alcuni dolori.

Le delizie di Buon Vivere

Impossibile, invece, fare distinzioni tra gli invitanti sapori che caratterizzano il Padiglione 2, sede di

Buon Vivere. Prodotti da forno, salumi, formaggi e latticini, dolciumi, pasta fresca, verdure sott’olio

e frutta sotto spirito, marmellate e confetture, ma anche olio extravergine d’oliva dell’area mediterranea e i vini di tante zone italiane di produzione. Molto apprezzata, soprattutto dai numerosi visitatori europei, l’offerta enogastronomica di Buon Vivere con particolare riferimento ai prodotti piacentini presenti con diversi espositori.

I sapori e i colori di Seminat

Sapori, colori e interessanti novità che caratterizzeranno il centro commerciale naturale di Seminat, la vetrina di prodotti enogastronomici di Buon Vivere e Apimell anche domani.

Interessanti i laboratori in programma organizzati dal Centro Tadini: alle ore 10 alle 12.30 e alle 15 Scuola di potatura mentre alle 14 e alle 16.30 Utilizzo in sicurezza della motosega per potatura.

Ricordiamo che domani, dalle ore 14, Piacenza Expo offrirà la visita in fiera al prezzo speciale di 6 euro, una misura antinflazione per coinvolgere il grande pubblico appassionato di fiori, piante e prodotti per buongustai.