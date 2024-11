Piacenza – Imolese 1-3, i biancorossi non sanno più vincere: quinta sconfitta stagionale e differenza reti

Dopo una delle settimane più complicate e controverse della storia recente dei biancorossi, oggi si pensava potesse arrivare la gara del riscatto al “Garilli”, ma l’esito è ben diverso: l’Imolese batte 3-1 un Piacenza ancora molto negativo e per nulla galvanizzato, nemmeno con il ritorno di Rossini alla guida della squadra.

Per il suo ritorno in panchina, il tecnico piacentino ha scelto il 4-4-2, con un’insolita coppia d’attacco formata da Manicone e Doria.

La gara non comincia nel migliore dei modi per i biancorossi, con gli ospiti che non hanno fatto vedere il pallone agli uomini di Rossini e hanno dominato tecnicamente per tutto il primo tempo. Al 18′ arriva il vantaggio dell’Imolese con Menes che scambia con Barnaba e successivamente beffa Franzini, poi al 39′ un super gol di Pierfederici al volo porta il punteggio sullo 0-2.

All’inizio della ripresa arriva il tris degli ospiti: dopo appena 5′ dall’inizio del secondo tempo, da un calcio di punizione nasce uno schema concluso con il gol di Brandi che infila nell’angolo basso.

Dopo il terzo gol subito, il Piacenza cresce e inizia a costruire tante occasioni, cercando di accorciare le distanze e trova il suo unico gol del match, e unico gol in campionato nel mese di Novembre, al 55′ con Mauri che infila il tap-in vincente dopo un tiro ribattuto di Doria.

Nel finale i ritmi si abbassano e il Piacenza sembra rassegnato alla sua quinta sconfitta stagionale. Da segnalare l’espulsione di Solerio nei minuti di recupero. Prossimo appuntamento Domenica 1 Dicembre per Forlì – Piacenza.

Le parole di mister Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, via al match tra Piacenza e Imolese. I tifosi biancorossi, dopo il caos successo in settimana, non hanno fatto sconti e gli spalti del “Garilli” sono praticamente vuoti! Segui ora la diretta su Radio Sound.

4′- Imolese in avanti, difesa biancorossa che evita ogni pericolo e mette la palla in calcio d’angolo.

18′- Dopo un completo dominio in questa prima parte di gara, l’Imolese si porta in avanti: Menes scambia con Barnaba, poi infila Franzini e porta il punteggio sullo 0-1.

28′- Piacenza che dopo lo svantaggio prova a uscire, ma l’Imolese ha una gestione del campo praticamente perfetta e i biancorossi faticano a creare occasioni.

32′- Prima occasione Piacenza su un calcio di punizione con Ruiz che, da una punizione defilata, tenta il cross che però è indirizzato verso la porta e il portiere avversario con difficoltà riesce a mettere la palla in corner. Biancorossi in crescita.

39′- Imolese di nuovo in gol. Proteste dei biancorossi per l’inferiorità (Silva era fuori per una fasciatura). Super gol al volo di Pierfederici che porta sullo 0-2 il risultato. Rete arrivata nel momento migliore del Piacenza.

45′- Fine primo tempo. Troppa Imolese, poco Piacenza nella prima frazione. Fatica nei primi minuti per i biancorossi, poi in crescita, ma ancora troppo poco.

Secondo tempo

45′- Squadre che tornano in campo, inizia ora la seconda frazione di gioco.

47′- Manicone lascia spazio a Recino. Poco fa un tiro di Silva dal limite, fuori di poco.

50′- Brandi trova il terzo gol del match. Cross sul secondo palo da calcio di punizione, Brandi sfrutta una sponda e infila nell’angolo basso al volo. Piacenza che sembra essersi arreso agli ospiti.

54′- Piacenza molto disattento dopo il terzo gol subito, tanti errori banali e superficiali.

56′- Mauri trova il gol del Piacenza. Sulla ribattuta di un tiro di Doria, il numero 20 si fa trovare pronto e accorcia le distanze.

60′- Cambio in casa Piacenza: fuori Doria, dentro Santarpia.

74′- Ritmi decisamente abbassati rispetto alla prima parte di secondo tempo, complice anche la stanchezza di entrambe le squadre.

80′- Recino servito da Iocolano prova di testa, palla fuori di nulla.

90′- 5′ di recupero.

90+5′- Finisce qui al “Garilli”. Ennesima sconfitta per i biancorossi che non riescono più a vincere.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Franzini; Napoletano, Somma, Silva, Ruiz; Grieco, Bachini, Iob; Mauri, Manicone, Doria. All Rossini.

Imolese: Adorni, Elefante, Brandi, Mattiolo, Raffini, Ale, Pierfederici, Vlahovic, Agbugui, Manes, Barnaba. All D’Amore.

A cura di Riccardo Celli