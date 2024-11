Volley, Serie B – Canottieri Ongina cede alla supremazia di Mirandola (0-3)

Un nettissimo ko contro un avversario forte che ha dominato la scena dando vita a un match a senso unico. E’ amaro il finale di trittico in serie B maschile per la Canottieri Ongina, travolta ieri (sabato) a Monticelli dalla Stadium Mirandola con un netto e rotondo 3-0. La striscia positiva dei gialloneri (due successi consecutivi, quattro nelle ultime cinque partite) si è fermata contro la forte compagine modenese, che al palazzetto di via Edison ha dettato legge.

Di fatto, c’è stata partita solamente nel secondo set, dove la squadra di Bruni era riuscita a partire avanti 11-7 prima di farsi impattare a quota 14 e poi superare. Nella prima frazione, un break iniziale è stato difeso a denti stretti dalla squadra di Bicego, per poi allungare nel finale (18-25). Senza storia, infine, il terzo set, con Mirandola avanti 3-8 e poi in cattedra fino all’eloquente 9-25. finale. A complicare i piani dei piacentini, l’infortunio nel riscaldamento al capitano Beppe De Biasi (spalla).

Ammette coach Gabriele Bruni

“Non c’è stata partita anche nel secondo set è stata una reazione più d’orgoglio che di lucidità. Non siamo abituati al turno infrasettimanale (tie break vinto a Cremona, ndc) e già eravamo a corto di energie dopo la partita precedente contro Asola Remedello e per alcune situazioni abbiamo dovuto allenarci un po’ a spot. Due partite tirate ravvicinate si sono fatte sentire, poi Mirandola ha sicuramente meritato. Ora dovremo gestire l’infortunio di De Biasi, attendendo informazioni dagli accertamenti, poi prepareremo il match contro Bologna trovando anche una quadra nell’assetto vista l’assenza del nostro capitano”.

CANOTTIERI ONGINA-STADIUM MIRANDOLA 0-3

(18-25, 23-25, 9-25)

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti, Chadtchyn 7, Chirila 4, Giacomini 6, Scaffidi 13, De Biasi, Rosati (L), Bocu 3, Ruggeri 1, Aquino, Nasi 2, Tagliaferri, Belfanti (L). N.e.: Palazzoli. All.: Bruni

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 9, Sitti 1, Maletti 10, Rustichelli 5, Albergati 15, Reyes 9, Catellani (L), Zanetti, Brondolo 1, Flemma 1. N.e.: Bevilacqua, Egwaoje, Scaglioni, Montaggioli, Rustichelli (L). All.: Bicego