Piacenza in Fiore 2022: una domenica piena di colori, profumi e shopping il 10 aprile

Il centro storico di Piacenza si prepara a vivere una giornata di colori, profumi e shopping in occasione dell’evento “Piacenza in Fiore” 2022 previsto per domenica 10 aprile organizzato dai Mercanti di Qualità di Piacenza e Provincia in collaborazione con Mood di Valeria Benaglia, F.I.V.A, Unione Commercianti Piacenza Confcommercio.

“Piacenza in Fiore si svolgerà in Piazza Cavalli, Piazza Duomo coinvolgendo anche L.go Battisti,via Cavour, via Pace e via Legnano.

Piacenza in Fiore 2022

Per tutta la giornata sul rialzo di Piazza Cavalli ci saranno I giochi di una volta con la presenza del Sig.Flavio per l’intrattenimento dei bambini e dalle 15,30 gli artisti di Strada Tadam.

In Piazza Duomo saranno presenti espositori florovivaistici locali , ma anche provenienti dalla Lombardia e dal Trentino, bancarelle con prodotti enogastronomici locali; in via Legnano e in via Pace bancarelle di hobbisti e artigianato creativo.

Per l’occasione numerosi negozi del centro saranno aperti. Verranno creati numerosi motivi festosi per vivere la città tramite i suoi negozi di vicinato, le sue botteghe storiche e i vari espositori del Consorzio Mercanti di Qualità.Iniziative benefiche in Largo Battisti con la Pubblica Assistenza e volontari della Casa di Iris.