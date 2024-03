Punti di vista: “Una vittoria di forza”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza – Legnano – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Una vittoria molto più complicata del nostro previsto, una vittoria conquistata più con l’irrazionalità rispetto alla razionalità ossia un Piacenza calcio che l’ha vinta quando si è convinto a giocare con la spada rispetto al fioretto del primo tempo che non aveva dato nessun tipo di esito positivo. Nei primi 45′ il gioco dei biancorossi non è stato all’altezza e il Legnano con una ripartenza ha trovato la rete del vantaggio e gestiva senza grandi problemi il vantaggio.

Nella ripresa Rossini cambia la squadra, inserisce Facundo Marquez per Bachini, arretra Corradi davanti alla difesa e decide di giocarsi il tutto per tutto. La partita diventa un assedio, ma ci vuole una giocata fantastica di Recino per pareggiarla. Il gol da cineteca, però, non basta, e il Piacenza è sempre più sbilanciato: arrivano occasioni, ma il tocco decisivo non arriva, fino a quando D’Agostino, con una giocata da categoria superiore, libera Russo davanti alla porta, che trova la rete della vittoria con un tocco a mezz’aria.

Un gol tutt’altro che facile per un ragazzo appena entrato. Una vittoria di forza per una squadra che deve ritrovare il suo gioco perché solo in quel modo si può fare il filotto che questa squadra deve fare per arrivare in vetta.

La chiosa finale

La chiosa finale è per Rossini, un girone fa entrato al posto di Maccarone, un allenatore che ancora doveva dimostrare tutto. 12 vittorie, 5 pari e 2 sconfitte un cammino pauroso che ancora non basta. Un allenatore sempre composto e misurato che oggi a due minuti dalla fine quando Recino ha difeso un ennesimo pallone sulla trequarti che ci portava vicino alla vittoria, ha perso il suo solito equilibrio e lo ha abbracciato mostrando il lato più “umano” del suo carattere.

I punti di vista di Andrea Amorini in formato video