Minori e violenza, due risse in poche ore: venti ragazzine si affrontano in via Rogerio, paura anche in piazza Cavalli

Due episodi di violenza accaduti a distanza di poche ore, due episodi con protagonisti giovanissimi ragazzini. Il primo fatto è accaduto venerdì in via Rogerio. Era appena terminata una partita di volley femminile e le due squadre, composte da atlete di età media 13 anni, pare si siano ritrovate contemporaneamente in strada. Una provocazione, uno sguardo di troppo ed è scoppiata la tensione. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Pare che nessuna sia rimasta ferita.

Ieri pomeriggio, invece, è stata la volta di un gruppo di ragazzini che hanno iniziato a darsele di santa ragione in piazza Cavalli. Una decina i ragazzini minorenni coinvolti: sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno riportato la calma. Un paio di giovanissimi è stato condotto in questura per accertamenti.