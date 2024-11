Volley- Super Gas Sales ! Dilagante 3-0, i tifosi adesso sognano

Match perfetto dei ragazzi di coach Anastasi che non lasciano niente a Milano, nonostante l’assenza di Kovacevic, i Biancorossi non sbagliano e, trascinati dai propri leader, sfociano in un entusiasmante 3-0.

Le sensazioni sono che, giocando così, ce la si può battagliare con chiunque, la squadra ha carattere e qualità per ambire a grandi risultati, i tifosi sicuramente staranno iniziando a sognare.

Dal primo al dilagante ultimo set è funzionato tutto, la ricezione, punto dolente della macchina biancorossa, è stata sistemata dando fine ai dubbi trapelati nello scorso match con Padova.

La cosa positiva è che si fa fatica a trovare un MVP, Brizard in stato di grazia ha diretto gli attacchi piacentini da campione olimpico favorendo una prestazione fantastica in attacco da parte di tutti i protagonisti, Maar e Simon si confermano i trascinatori assoluti sia in battuta che in attacco, continua a brillare, inoltre, la stella Mandiraci.

La Gas Sales tornerà in campo domenica 10 Novembre alle 18 nella difficile trasferta di Civitanova, al Palabanca si continuerà ad offrire spettacolo domenica 17 Novembre alle 18 nel big match con Trento.





Segui Gas Sales Piacenza – Powervolley Milano su RadioSound, clicca qui per lo STREAMING

Primo set 25-20

Errore ala servizio di Porro, primo vantaggio Piacenza 1-0. Pipe di Kaziyski vincente 2-1. Si iscrive al match Romanò con una grande parallela 4-2. Primo tempo a segno di Galassi 12-8. Grande attacco di Maar che supera il muro a tre meneghino, time out Piazza 14-8. Caneschi accorcia le distanze 16-11. Una grande Gas Sales chiude il primo set sul punteggio di 25-20.

Secondo set 25-19

Azione spettacolare, super difese di Brizard e Maar, poi chiusa da Louati in pipe 1-1. Primo tempo rapidissimo chiuso da Galassi 4-3. Diagonale stretta di Mandiraci che riporta in parità il parziale 6-6. In rete il servizio di Galassi 7-7. Tocca il muro di Romanò, mani out di Louati 8-8. Diagonale strettissima di Reggers che gela la difesa biancorossa 10-9. Diagonale vincente di Maar che costringe al time out Piazza 13-10. Ace fortunato di Galassi con aiuto del nastro, adesso la Gas Sales scappa 19-13. Doppio attacco vincente consecutivo di Romanò, time out Milano 22-16. Ace di Reggers che accorcia le distanze 22-18. Palla magnifica in battuta di Romanò che beffa la ricezione di Milano 24-19. Chiude il set la parallela di Maar 25-19.

Terzo set 25-17

Ace di Maar e Piacenza inizia alla grande 4-2. Muro di Galassi e Milano non può che interrompere il gioco con il time out 5-2. Simon chiude ogni spiraglio a Piano, Gas Sales guida 7-3. Muro di Romanò, i meneghini non riescono ad entrare in partita, più quattro Piacenza 10-6. Primo tempo velocissimo chiuso nei tre metri da Simon 16-12. Ace di Brizard 18-13. Una grande Gas Sales si aggiudica il set 25-17.