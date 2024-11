Cittadella Vis Modena – Fiorenzuola 0-1, i rossoneri escono dalla zona rossa – AUDIO

Settimana quasi perfetta per il Fiorenzuola calcio che dopo aver battuto lo Zenith Prato e pareggiato nel recupero con il Riccione chiude i sette giorni “fondamentali” sbancando il campo del Cittadella Vis Modena con una rete di Merkaj in avvio. Con questi tre punti i rossoneri possono finalmente uscire dalla zona rossa e dare un po’ di respiro alla classifica. Domenica prossima la truppa di Cammaroto torna in casa per la partita contro il Corticella reduce da tre vittorie consecutive.

Le parole di mister Cammaroto a Radio Sound

Cittadella Vis Modena – Fiorenzuola 0-1

Cittadella Vis Modena: Piga, Gandolfi, Mandelli, Serra, Formato, Marchetti, Sabotic, Guidone, Mondaini, Bertani, Martey. A disposizione: Leonardi, Pezzani, Truffelli, Andreotti, Teresi, Rovatti, Mora, Carretti, Caesar. All.: Salmi.

Fiorenzuola: Gilli, Ronchi, Oboe, Lauciello, Merkaj, Censi, Mosole, Tringali, Trovade, Bran, De Ponti. A disposizione: Ansaldi, Finardi, Gozzerini, Sette, Lori, Concari, Fontana, Nagy, Niccolai. All.: Cammaroto.

Rete: 9’ pt Merkaj