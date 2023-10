Piacenza – Pro Palazzolo 0-1, Gatti: “Ho grandi responsabilità, chiediamo scusa ai tifosi. Esonero? Con due gare ravvicinate sarebbe follia” – AUDIO

Secondo KO consecutivo per un Piacenza ben lontano dal campionato di vertice che aveva in mente la dirigenza in avvio di stagione. Dopo la sconfitta con il Club Milano i biancorossi cadono anche in casa, superati di misura dal Pro Palazzolo. Maccarone ha dovuto far fronte alle assenze di Kernezo, Bachini, Corradi e Moro, disponendo la squadra con il 4-3-1-2 con D’Agostino dietro a Hrom e Recino.

L’equilibrio dura solamente 10′; a quel punto Cominetti entra in area di rigore da sinistra e di mancino la mette sotto il sette, laddove Galletti non può far nulla. I biancorossi insistono con il giro palla, ma di fatto durante la prima frazione non riescono mai a rendersi pericolosi. L’unica azione nitida del primo tempo arriva sul finale: D’Agostino salta un uomo in area di rigore e viene steso, ma l’arbitro, che era a due passi, ha lasciato correre, nonostante le grandi proteste dei piacentini. Nel secondo tempo le occasioni arrivano solo sul finale con Ndoye che ci prova da fuori e soprattutto con un tiro di Recino che sbatte sul palo e nega il pari ai biancorossi, oltre a un altro episodio dubbio intorno alla metà del secondo tempo.

Il Piacenza tornerà in campo mercoledì 1 Novembre alle 14:30 in quel di Legnano.

Le parole di Marco Gatti

Il dirigente Piacenza Calcio dopo la sconfitta casalinga con la Pro Palazzolo: “Mi sento responsabile di questa situazione, ci metto la faccia, come sempre. Chiediamo scusa ai nostri tifosi. Il mister? Cambiare con due gare ravvicinate sarebbe una follia”.

La Partita

Primo tempo

Fischio d’inizio al Garilli. Piacenza in divisa biancorossa, completo bianco e blu per gli ospiti.

5′- Pro Palazzolo subito in zona offensiva, primo calcio d’angolo del match.

10′- Cominetti porta in vantaggio gli ospiti! Grande azione del Pro Palazzolo e l’attaccante ospite spedisce il pallone direttamente all’incrocio dei pali. Piacenza-Pro Palazzolo 0-1.

14′- Piacenza prova a pareggiare con un traversone dalla destra di D’Agostino e un colpo di testa di Recino. Mangiapoco blocca senza problemi.

21′- Calcio di punizione per i locali, Traversone di Gerbaudo che non trova la deviazione. Palla fuori.

24′- Grande occasione per il Piacenza, Hrom riesce a smarcarsi e tenta il tiro che finisce sopra la traversa. Successivamente l’arbitro fischia il fuorigioco del numero 72 dei biancorossi.

33′- Piacenza non riesce a rendersi pericoloso e gli ospiti gestiscono il risultato.

40′- D’Agostino prova il cross dall’out di sinistra, Gerbaudo prova a colpire di testa, ma Moraschi riesce a rinviare; risultato invariato.

45’+1′- Possibile rigore per il Piacenza! D’Agostino viene messo giù in area, l’arbitro dice tutto regolare. Numerose proteste da parte di D’Agostino e compagni.

Finisce la prima frazione di gioco al “Garilli”. Poche emozioni in questo primo tempo, proteste nel finale da parte della formazione biancorossa per un presunto calcio di rigore ai danni del Pro Palazzolo.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo al Garilli, nessuna sostituzione da entrambe le parti.

48′- Traversone di Santella, grande uscita di Mangiapoco che salva la squadra ospite.

54′- Pro Palazzolo vicino al raddoppio con una bella azione personale di Muhic, un fallo di mano degli ospiti salva i biancorossi dal doppio svantaggio.

58′- Prima sostituzione della partita, Hrom lascia il posto a Ndoye; il Piacenza cambia assetto tattico e passa al 4-2-3-1.

64′- Piacenza che prova a rendersi pericoloso, ma non riesce a causa del grande assetto difensivo della squadra ospite.

66′- Ndoye prova il tiro da fuori, dopo un’azione rocambolesca dei biancorossi, e Mangiapoco riesce a parare ed evita il pareggio. Occasione finora più nitida per i padroni di casa.

75′- Occasionissima per il Piacenza con un tiro al volo di Gerbaudo al limite dell’area dopo una deviazione della difesa ospite, palla fuori di pochissimo.

81′- Altro episodio molto dubbio a favore del Piacenza, cross di Castro e Ndoye, dopo aver ricevuto la palla, viene messo giù. Non c’è nulla per il direttore di gara.

84′- Schema su calcio di punizione per i biancorossi che sfiorano l’1-1 con un tiro di Recino che sbatte sul palo interno.

90′- Piacenza in zona offensiva che prova a pareggiarla nel finale, ma senza trovare il gol. Gran lavoro difensivo per il Pro Palazzolo.

Triplice fischio al “Garilli”, finisce 0-1 e il Piacenza trova la sua quarta sconfitta in campionato.

Le formazioni

Piacenza (4-3-1-2): Galletti; Iob, Silva, Del Dotto, Santella; Artioli, Gerbaudo, Andreoli; D’Agostino, Hrom, Recino. All Maccarone

Pro Palazzolo (3-5-2): Mangiapoco; Cuel, Bini, Montesano; Gualandris, Ciccone, D’Iglio, Moraschi, Muhic, Cominetti, Tremolada. All Didu