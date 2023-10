Piacenza – Pro Palazzolo, assenze pesantissime per i biancorossi

Uno scivolone che può già costare carissimo quello che la scorsa settimana ha visto protagonista in negativo il Piacenza Calcio: i biancorossi sono caduti per 2-1 nell’ultimo turno di campionato di D in casa della neopromossa Club Milano. 3 sconfitte in 9 partite sono troppe per chi punta alla promozione diretta. Miser Maccarone deve dare risposte sul campo, a cominciare dalla gara interna con la Pro Palazzolo, ma le assenze chiaramente non lo aiutano.

Piacenza, quanti passi indietro

Non più di 15 giorni fa questa squadra ci aveva stupito in positivo, aggredendo una partita complicata come quella di Desenzano e costringendo i locali a giocare da provinciale. Purtroppo quell’intensità ha subito un brusco rallentamento già nella gara successiva, comunque vinta, con l’Arconatese: in quel caso gli episodi (tra cui un’autorete) hanno agevolato Silva e compagni. A Pero con il Club Milano l’escalation al contrario è sfociata in uno dei punti più bassi della stagione. Il Piacenza, dopo lo svantaggio, aveva trovato il momentaneo pareggio con un tiro di Corradi (per altro deviato da Ruiz). Da lì non c’è stata la reazione sperata ed i padroni di casa hanno castigato i biancorossi su calcio di rigore con Rankovic, autore di una doppietta (leggi qui). La distanza dalla vetta aumenta a 4 lunghezze ed il Piacenza scivola al sesto posto (leggi qui i “Punti di vista di Andrea Amorini”). Mister e giocatori vogliono rimediare al pesante passo falso.

Assenze pesantissime

Moro, il portiere, ha dovuto lasciare il campo anzitempo, trasportato al reparto di cardiologia dell’Ospedale di Rho per accertamenti. Per lui si parla di un mese di stop. Probabilmente lo rivedremo a dicembre, ma il DS Sestu non intende tornare sul mercato per il momento per questo ruolo; Galletti, che ha preso il suo posto nell’ultimo match dovrebbe partire dall’inizio.

Non è finita qui. Guai anche per il centrocampista Bachini i cui tempi di recupero saranno più lunghi, si parla addirittura di almeno 16 settimane ed il club sta facendo le sue valutazioni per trovare il profilo giusto da inserire in questo ruolo. Due belle gatte da pelare in una squadra già falcidiata nel ruolo di esterno destro: Kernezo ne ha almeno per altri 15 giorni. Se tutto questo non bastasse a complicare una situazione già molto delicata, è arrivata anche la notizia del forfait di Corradi, fuori per due settimane.

Pro Palazzolo, tanti ex per un avversario agguerrito

Dopo due sconfitte consecutive in apertura di campionato la Pro Palazzolo è riuscita ad inanellare 6 risultati utili consecutivi, salvo cadere per la terza volta, nell’ultimo turno con il Brusaporto. La squadra di Marco Didu in avvio di stagione doveva essere una delle rivali del Piacenza, ma come i biancorossi sta avendo qualche difficoltà. Al momento non ha un bomber risolutivo come lo ha il Piacenza, ma trova la via della rete spesso con i centrocampisti: chiedere a Matteo Gualandris, che ha segnato già 4 gol. Ci sono diversi ex: Bini, Pedone, D’Iglio e Bertazzoli.

Nonostante la sua storia non abbia avuto i fasti di quella del Piacenza, il club lombardo è ancor più antico: fu fondato nel 1913. Una storia che ha visto il suo culmine nella serie C della prima metà degli anni Novanta. Dopo aver toccato il fondo nel 2017 con la Terza Categoria, il Palazzolo ha cominciato la risalita. Retrocesso in Promozione, lo scorso anno ha rilevato il titolo dal Franciacorta, con una fusione.

La Pro Palazzolo sarà la prima avversaria del trittico di gare di questa settimana: mercoledì i piacentini saranno di scena a Legnano, mentre domenica 5 novembre torneranno al “Garilli” per vedersela con il Crema.

Il turno di campionato

sabato 28 ottobre, ore 14:30

Ciserano – Casatese

Domenica 29 ottobre, ore 14:30

Brusaporto – Desenzano

Caldiero Terme – Crema

Castellanzese – Arconatese

Clivense – Legnano

Piacenza – Pro Palazzolo DIRETTA SU RADIO SOUND

Ponte San Pietro – Club Milano

Real Calepina – Tritium

Varesina – Caravaggio

Villa Valle – Folgore Caratese

La classifica

Caldiero Terme e Arconatese 20; Brusaporto 18; Varesina, Casatese e Piacenza 16; Desenzano 15; Pro Palazzolo 14; Folgore Caratese 13; Crema 12; Club Milano e Ciserano 10; Real Calepina 9; Villa Valle, Castellanzese e Legnano 8; Tritium, Clivense e Ponte San Pietro 7