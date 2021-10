Piacenza – Pro Sesto LIVE (1-2): Codromaz riaccende le speranze dei biancorossi a fine primo tempo

Ascolta Piacenza – Pro Sesto su RADIO SOUND, la radio ufficiale del Piacenza Calcio

Primo tempo (1-2)

6′ primo squillo del match per gli ospiti con Brentan: azione che si sviluppa sulla sinistra con il pallone che arriva tra i piedi del centrocampista ospite, controllo e tiro col mancino che termina alto sulla traversa

9′ risponde il Piacenza con Cesarini: colpo di testa da posizione centrale su un bel cross dalla sinistra. Il biancorosso non riesce però ad inquadrare la porta

12′ Pro Sesto in vantaggio con Capelli: errore colossale di Codromaz che di testa, tentando un retropassaggio, non si accorge di avere Stucchi alle spalle e lo supera. Capelli non deve far altro che appoggiare a porta vuota

22′ Corbari ci prova dalla distanza ma la conclusione è imprecisa e termina parecchio a lato

24′ altra occasionissima per la Pro Sesto con Scapuzzi al termina di una bella ripartenza degli ospiti: l’esterno entra in area e da posizione defilata prova a battere a rete: bravissimo Stucchi a respingere in angolo

28′ raddoppio Pro Sesto con Gattoni. Dalla sinistra Capogna mette un pallone in mezzo per Gattoni, che con uno stacco imperioso quasi al limite dell’area indirizza il pallone dove Stucchi non può arrivare.

Ora per i biancorossi è davvero dura.

40′ Dubickas di testa su un bel cross di Giordano dalla sinistra. L’attaccante biancorosso non riesce, però, a dare potenza alla conclusione, nessun pericolo per Del Frate

47′ all’ultimo minuto del recupero il Piacenza accorcia le distanze!

Codromaz si fa perdonare ed è bravo ad agganciare un pallone vagante in area e a metterlo in fondo alla rete per il gol che riaccende le speranze biancorosse

Finisce un primo tempo difficile per i biancorossi, con gli ospiti che hanno sfruttato al meglio le disattenzioni in fase difensiva del Piacenza.

Il gol di Codromaz, però, è ossigeno puro per i biancorossi che vanno negli spogliatoi con un solo gol da recuperare e pronti per riprende il match nella ripresa.

Le formazioni

PIACENZA: (3-5-2)Stucchi, Armini, Codromaz, Marchi, Gonzi, Sulijc, De Grazia, Corbari, Giordano, Cesarini, Dubickas. All Scazzola

PRO SESTO: Del Frate, Maldini, Pecorini, Caverzasi, Brentan, Gattoni, Capelli, Marchesi, Scapuzzi, Mazzarani, Capogna. All. Banchieri

I biancorossi scendono in campo con il fanalino di coda del girone A con l’obiettivo dei tre punti: sarà il primo match di un vero tour de force con tre settimane ricche di impegni per gli uomini di Scazzola.

Le prossime gare del Piacenza Calcio

Mercoledì 20 ottobre, ore 18:00 Sudtirol – Piacenza

Domenica 24 ottobre, ore14:30 Piacenza – Giana Erminio

Mercoledì 27 ottobre, ore 21:00 Piacenza – Juve U23

Domenica 31 ottobre, ore 17:30 Pro Vercelli – Piacenza