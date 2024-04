LIVE Piacenza – Real Calepina 1-0 Inizia il secondo tempo!

Piacenza pronto a tornare in campo nella sfida valida per la 37esima giornata del Girone B di Serie D contro la Real Calepina. I biancorossi, dopo l’amaro pareggio di Verona con la Clivense, si sono subito ripresi e hanno riacceso le speranze di promozione di tutti i tifosi con un secco 0-3 rifilato alla Castellanzese. Oggi gli uomini di Rossini vogliono continuare a crederci e vogliono i 3 punti nell’ultima gara casalinga della stagione.

La partita

Calcio d’inizio al “Garilli”! Piacenza in maglia biancorossa; ospiti in divisa biancoazzurra.

4′- Marquez prova subito il tiro dal limite. Piacenza partito forte.

9′- Corradi tenta il tiro dalla distanza: nulla da fare, palla fuori.

10′- Ndoye al volo! Kernezo dalla destra fa partire un traversone letale: Ndoye riceve e al volo in sforbiciata insacca. Pisoni non può nulla, 1-0.

17′- Piacenza non è sazio del vantaggio e prova a calciare da fuori con Kernezo, senza, però, trovare lo specchio della porta.

25′- Gara che ha perso un po’ di intensità: poche occasioni dopo la rete del vantaggio biancorosso.

38′ Corner per la Real Calepina, colpo di testa di Bauduoin ad uscire.

Corradi calcia di sinistro a cercare D’Agostino sul palo più distante, ma Ndoye intercetta la traiettoria e mette fuori causa il compagno.

42′ Corner per il Piacenza. Corradi cerca Marquez, che però è in fuorigioco.

Finisce qui il primo tempo. Piacenza avanti 1-0.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo. Nessun cambio da entrambe le parti.

51′- Ndoye a partire un’azione pericolosa, conclusa con un tiro a lato di Corradi. Piacenza alla ricerca del raddoppio.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Napoletano, Silva, Baudouin, Artioli, Kernezo, Corradi, Bachini, Ndoye, D’Agostino, Marquez. All Rossini.

Real Calepina: Pisoni; Gardoni, Piacentini, Vallisa, Castelletto, Duda, Zappa, Ruffini, Viola, Quarena, Tosini. All Capelli.

Il prepartita