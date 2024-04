Celiachia, Murelli (Lega): bene protocollo intesa FIPE-AIC, vicino a nostro ddl

Celiachia soddisfazione della Senatrice Elena Murelli della lega per il protocollo d’intesa. La firma tra FIPE-Confcommercio e l’Associazione Italiana Celiachia è un’ottima notizia e sono contenta di aver facilitato questo accordo.

Celiachia, sottovalutata e dimenticata

Dopo anni, in cui la celiachia è stata sottovalutata e dimenticata, grazie a un grande lavoro di sensibilizzazione si riconosce l’importanza di promuovere iniziative per diffonderne la conoscenza e garantire attenzione alla patologia nel servizio erogato ai clienti, più scelta per loro ma anche nuove opportunità di clienti per gli stessi ristoratori.

Un passo avanti

Tale passo avanti va nella direzione tracciata dal disegno di legge della Lega, da me presentato in commissione Sanità, che prevede la formazione degli operatori HO.RE.CA , certificati HACCP specifici e, soprattutto, la formazione dei futuri operatori del settore con moduli dedicati alla celiachia negli istituti professionali e la promozione di campagne di informazione.

Misure concrete

Misure concrete per una società più attenta alla salute di tutti, all’inclusione e alla convivialità. Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo Lega in commissione Salute, a margine della firma del Protocollo FIPE-Confcommercio e AIC.