Piacenza Rugby, Bonatti: “Ottima gara, ma si può migliorare” -AUDIO

Nell’esordio stagionale al “Beltrametti” il Piacenza Rugby ottiene la seconda vittoria in altrettante gare contro Savona per 29-5. La squadra di Grangetto si conferma, dunque, al comando a 10 punti con Amatori Milano, Capoterra e l’avversaria del prossimo turno Lecco.

I microfoni di Radio Sound hanno intercettato il giocatore biancorosso Matteo Bonatti che ha così commentato la vittoria:

Portiamo a casa il punteggio pieno, ovvero 5 punti che ci servivano. Siamo consapevoli di essere una squadra con capisaldi molto forti, però possiamo ancora migliorare in alcuni punti di vista, come la disciplina e il non cadere in provocazioni. Dobbiamo imparare a gestire meglio queste situazioni. In ogni caso la vittoria c’è stata e siamo soddisfatti.