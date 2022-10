Piacenza Rugby, Grangetto: “Partiamo da favoriti nel campionato di Serie B” – AUDIO

E’ tutto pronto per l’inizio del campionato di Serie B di Rugby. Domenica pomeriggio, infatti, il Piacenza Rugby del presidente Boccuni sarà impegnato nella prima giornata del girone 1 con la lunga trasferta in terra sarda, in quel di Olbia.

Ad analizzare l’avvicinamento a questa stagione e a rivelare gli obiettivi è il coach dei biancorossi Federico Grangetto, che, ai microfoni di Radio Sound, ha rivelato di considerare la squadra tra le favorite:

Squadra collaudata

Siamo una squadra che non è cambiata molto dalla passata stagione e faremo di questo il nostro punto di forza. Ci siamo rinforzati nel ruolo di mediano di apertura. Per il resto fiducia totale alla formazione che l’anno scorso ha chiuso seconda alle spalle del CUS Milano.

Preparazione pre-campionato

Direi che stiamo facendo un’ottima preparazione. Nelle amichevoli abbiamo dato spazio a tutti.

Trasferta in Sardegna

La società è ambiziosa e ci dà l’opportunità di partire sabato. Noi ovviamente non vogliamo deludere sia per questa fiducia e sia per lo sforzo economico di questa scelta.

Formazione favorita

E’ difficile dirlo perché le squadre cambiano anno per anno. Se nella passata stagione eravamo la sorpresa, in questo campionato – come ho detto anche ai ragazzi – la favorita ritengo che siamo noi.

Di seguito, l’intervista completa al coach del Piacenza Rugby Federico Grangetto: