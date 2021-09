Piacenza, Scazzola: “Abbiamo pagato la stanchezza e le espulsioni” -AUDIO

Al “Martelli” di Mantova il Piacenza di mister Scazzola è incappato nella prima sconfitta stagionale. I padroni di casa, infatti, dopo essere andati in svantaggio grazie al gol di Corbari al 23’, sono stati in grado di ribaltare a proprio favore la situazione (2-1), complice anche la superiorità numerica per un largo tratto di gara.

Il tecnico dei biancorossi Cristiano Scazzola analizza così ai microfoni di Radio Sound:

Che partita è stata?

È accaduto un po’ di tutto durante la gara. Fin tanto che il campo ha tenuto abbiamo provato a giocare palla a terra, tuttavia presto è diventato al limite della praticabilità (a causa delle forti piogge, ndr). Siamo andati vantaggio, ma le espulsioni hanno avuto un grande impatto. Abbiamo lottato e tenuto duro. Peccato per il gol subito al 93.

Una squadra con un’anima

Credo che il nostro vantaggio fosse meritato perché stavamo mostrando un buon calcio. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po’ più fatica a tenere il campo perché venivamo anche da una partita in più infrasettimanale. Non abbiamo rischiato più di tanto, ma abbiamo pagato l’inferiorità numerica.

Mercoledì c’è il Legnago

Dobbiamo pensare subito alla partita di mercoledì contro il Legnago. Sarà la quarta partita ravvicinata, mentre per loro si tratterà della seconda. Inoltre, avremo una rosa corta causa infortuni e squalifiche.

Di seguito, l’intervista audio completa all’allenatore dei biancorossi Cristiano Scazzola:

