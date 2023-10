Piacenza – Tritium, al “Garilli” i biancorossi cercano il bottino pieno contro una neopromossa nel turno infrasettimanale

Il successo di domenica a Caravaggio ha ridato entusiasmo all’ambiente Piacenza Calcio dopo le debacle con Folgore Caratese e Casatese che avevano scatenato la contestazione dei tifosi. Un sontuoso Recino, autore di una tripletta, ha restituito la gioia dei tre punti alla truppa di Maccarone che ora però non deve vanificare tutto nel turno infrasettimanale. Mercoledì 4 ottobre al “Garilli” arriverà la neo promossa Tritium

Segnali positivi

Il Piacenza ha risposto alle critiche sul campo con quella che, ad oggi, è indubbiamente la miglior partita di quest’anno. La squadra l’ha aggredita nella maniera giusta, sfruttando le grandi qualità di Recino che ha dimostrato ancora una volta di essere un goleador di razza per questa categoria. Un plauso va anche a Moro. Il portiere biancorosso era stato aspramente criticato dopo la prestazione sotto tono con la Casatese. Il club aveva addirittura tentato di acquistare Battaiola, che però ha declinato l’offerta ed ha detto addio al calcio. Praticamente sconfessato l’estremo difensore ha dimostrato personalità nell’affrontare comunque la partita con autorevolezza, a cominciare dalle decisioni prese in uscita, tutte positive. (Ascolta i punti di vista di Andrea Amorini)

Evitare “cali di tensione” nell’arco della partita

In una sola parola serve continuità. Non solo continuità di risultati, ma anche costanza nella prestazione nell’arco della stessa partita. Anche nell’ultimo match, nonostante sia il migliore fino a questo momento, la squadra ha rischiato di vedersi momentaneamente raggiunta con Marrazzo che fortunatamente ha fallito quello che poteva essere un velenosissimo gol dell’ex. Un 1-2 ad inizio ripresa che rischiava di cambiare l’esito di tutto l’incontro. Sicuramente questo è il primo tassello che il tecnico Maccarone vorrà aggiungere al percorso dei suoi ragazzi.

Tritium, tanta fatica in questo avvio di stagione

La formazione di Trezzo sull’Adda ha riguadagnato la D dopo un anno di purgatorio in Eccellenza, vinto con 77 punti. Le cose però per gli uomini di Daniele di Blasio: una sola vittoria con il Ponte San Pietro, per il resto solo sconfitte in questo avvio di campionato dove i biancoazzurri sembrano (almeno fino ad ora) ripercorrere il sentiero negativo della stagione 2021/2022, dove si succedettero ben tre allenatori (compreso l’ex tecnico della Vigor Carpaneto Stefano Rossini che fu esonerato dopo appena sei gare) ed hanno quindi bisogno di punti per rialzarsi immediatamente e scacciare i fantasmi del passato. Il Piacenza dal canto suo non potrà fare sconti: vincere è fondamentale per arrivare nel migliore dei modi allo scontro diretto di domenica prossima con il Desenzano.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3) Moro, Iob, Silva, Del Dotto, Santella, Artioli, Bachini, Corradi, Kernezo, Recino, Ndoye. All Maccarone

Il sesto turno di campionato, mercoledì 4 ottobre (ore 15:00)

Piacenza – Tritium DIRETTA SU RADIO SOUND

Brusaporto – Folgore Caratese

Caldiero Terme – Arconatese

Castellanzese – Casatese

Clivense – Club Milano

Crema – Pro Palazzolo

Legnago – Desenzano

Ponte San Pietro – Caravaggio

Real Calepina – Villa Valle

Varesina – Ciserano