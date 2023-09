Piacenza – Villa Valle 2-0, Recino e un’autorete di Priola regalano i 3 punti ai piacentini. Maccarone: “Una buona gara, anche a livello difensivo”

Il Piacenza batte 2-0 il Villa Valle e rimane a punteggio pieno nel girone B della serie D. Maccarone schiera la formazione con il classico 4-3-3, eppure la squadra non riesce ad ingranare correttamente la gara, tanto che il portiere avversario Maglieri rimane praticamente inoperoso per ben 25 minuti. Poi però i biancorossi alzano il ritmo. Ottengono prima un corner, poi una punizione dai 20 metri. Ed è proprio da questo calcio piazzato al 29′ che scaturisce il vantaggio. Un bel taglio di D’Agostino che Recino, da bomber di razza, trasforma in uno splendido colpo di testa: disegna infatti un bellissimo pallonetto sul palo più lontano e per l’estremo difensore non c’è nulla da fare.

Dopo il gol i locali prendono in mano la partita e sfiorano il raddoppio con l’ottimo Andreoli, autore di una serie di dribbling in area: la sua conclusione ravvicinata non si trasforma in rete solo per una prodezza del numero uno del Villa Valle. E’ solo rimandato l’appuntamento con il secondo gol che arriva in apertura di ripresa. A seguito di un corner c’è un primo colpo di testa dalla sinistra di Silva, poi arriva la successiva deviazione di Priola che inciampa nella più classica delle autoreti. Una prova complessivamente positiva, nonostante la partenza sottotono: dopo il vantaggio ai locali è riuscito tutto più semplice

Alle 18:00 di mercoledì 20 settembre il Piacenza sarà ospite della Folgore Caratese, domenica prossima, alle 15:00 tornerà al “Garilli” per il match con la Casatese.

Mister Maccarone, ottima prova: bene anche a livello difensivo

L’under in più in difesa? Conta relativamente. Sono ragazzi fantastici, sono contento che abbiano fatto una buona partita. La linea difensore ha lavorato molto bene.

Sappiamo che determinate partite le puoi sbloccare anche dai calci piazzati, e siamo stati bravi a sfruttarli nella maniera giusta. Il gol ci ha dato convinzione.

Bachini? Avevano giocato bene domenica scorsa assieme ad Andreoli, mi è sembrato normale dargli spazio. Ora la gestione è fondamentale visto che avremo altre 2 partite questa settimana. Sono ragazzi che si allenano bene e mi mettono in difficoltà nelle scelte e questo mi fa piacere.

La partita

Secondo tempo

91′ Altra occasione d’oro per il Piacenza: Recino entra in area da sinistra, classica sterzata a fondo campo, poi col mancino vede l’opposizione del portiere.

45′ Inizia il recupero, saranno 5 minuti

Punizione per il Villa Valle Marocco la mette in mezzo, qualche difficoltà per Moro, ma l’arbitro aveva già fermato tutto per fuorigioco.

Esce Canale, entra Tortelli

Punizione per il Villa Valle. Martini prova a calciare, palla sopra la traversa.

Ammonito Gerbaudo.

76′ Esce Recino entra Hrom

74′ occasionissima per il Villa Valle: Ferrario si ritrova il pallone tra i piedi al limite dell’area, fa partire il destro che esce di pochissimo sopra la traversa.

70′ Corner per il Piacenza. Nulla di fatto sugli sviluppi

65′ Zini entra in area da sinistra, prova un clamoroso tiro a giro, ma la palla si spegne sul fondo.

60′ Entra Artioli per Andreoli nel Piacenza.

58′ D’Agostino serve Andreoli che prova il diagonale in posizione defilata. Palla fuori di poco

Recino serve Gerbaudo, prova la conclusione: il suo sinistro è alto sopra la traversa.

Perrotti arriva conclusione, palla sul fonde

47′ Corner per il Piacenza. Silva di testa la mette sul primo palo, poi c’è la deviazione di Priola. Piacenza – Villa Valle 2-0

Inizia la ripresa

Primo tempo

Fine primo tempo. Dopo un avvio opaco la formazione di Maccarone trova il vantaggio con un calcio di punizione al 29′. Un piazzato dai 20 m su cui D’Agostino effettua un taglio per Recino che di testa, da bomber di razza, beffa il portiere avversario. Da quel momento i locali hanno alzato i giri del motore e sfiorato il raddoppio con Andreoli.

42′ Occasionissima per il Piacenza! Santella entra da sinistra, la mette in mezzo, Andreoli è bravissimo a destreggiarsi tra due uomini con una serie di finte nel cuore dell’area, poi è bravissimo Maglieri a negare ai piacentini il raddoppio.

39′ Cross dalla destra del Villa Valle, Ferrario prova la girata, ma la palla finisce alle stelle.

36′ Gerbaudo ci prova dalla distanza, ma il tiro è debole ed è tutto facile per Maglieri.

33′ Ammonito Malseaux

29′ Punizione per il Piacenza 20 metri fuori dall’area. Palla sul secondo palo e di testa Recino in pallonetto sfrutta la pennellata di D’Agostino. Piacenza – Villa Valle 1-0!

26′ Primo corner per il Piacenza. Bauduin va di testa a schiacciare, c’è un’altra deviazione in angolo. D’Agostino prova il cross sul secondo palo Recino, ma l’attaccante biancorosso non riesce a controllarlo.

25′ Terzo corner per il VIlla Valle.

22′ Secondo corner per il Villa Valle. Sugli sviluppi Moro subisce fallo. Punizione per il Piacenza

21′ Fallo di Giorgi ai danni di Ndoye: è il primo ammonito della partita.

20′ ancora nessuna parata del portiere ospite. Piacenza che fatica a rendersi pericoloso.

18′ Cross di Canale, Andreoli prova la deviazione poi cerca anche il contatto per il rigore, ma il direttore di gara dice che è tutto regolare.

14′ Cross di D’Agostino dalla sinistra, ma il pallone taglia tutta l’area di rigore prima di spegnersi sul fondo.

12′ Primo corner della partita per il Villa Valle. Se ne incarica Martini. Sugli sviluppi Perrotti ci prova da fuori area, palla fuori di mezzo metro.

6′ D’Agostino tocca centralmente per Recino, poi Andreoli prova la deviazione vincente, ma è già tutto fermo per fuorigioco.

Iniziata al “Garilli”

Classica maglia biancorossa per il Piacenza. Maglia scura per gli ospiti.

Le Formazioni

Piacenza (4-3-3) Moro, Canale, Silva, Bauduin, Santella, Gerbaudo, Bachini, Andreoli, Ndoye, Recino, D’Agostino. All. Maccarone

Villa Valle (3-4-2-1): Maglieri, Malseaux, Briola, Agazzi, Paris, Giorgi, Chiossi,, Perrotti, Martini, Siani, Ferrario. All. Mangone

Il Piacenza in Ottima Forma

Il Piacenza ha dato il via al campionato con il piede giusto, dimostrando grande determinazione e capacità di gioco nel primo incontro contro il Ciserano. Con una vittoria convincente e prestazioni di alto livello, i giocatori del Piacenza hanno dimostrato di essere pronti per questa stagione. Mister Maccarone ha lavorato sulla tattica e sulla forma fisica della squadra, e sembra che tutto stia procedendo secondo i piani.

Il Ritorno di Gerbaudo ed Artioli

Una notizia che farà sicuramente felici i tifosi del Piacenza è il ritorno in squadra di due pilastri fondamentali: Gerbaudo ed Artioli. Questi due talentuosi giocatori erano stati costretti a restare fuori per infortunio nelle prime giornate di campionato, ma ora sono pronti a tornare in campo e a dare il loro contributo alla squadra. La loro esperienza e abilità saranno un grande vantaggio per il Piacenza in questa sfida.

