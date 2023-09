Motonautica, Massimiliano Cremona conquista il titolo Mondiale nella F-250

Massimiliano Cremona a Bad Saarow in Germania ha conquistato il titolo Mondiale di F-250. E’ stata una giornata trionfale per il pilota piacentino che dopo aver conquistato la pole position si è aggiudicato tutte e tre le manche in programma lasciando poco spazio agli avversari, il bulgaro Todorov e l’inglese Turner.

Nella F-125, invece il titolo è andato Luca Finotti.

Le dichiarazioni a fine gara di Massimiliano Cremona.

Sono molto felice, è stato un fine settimana perfetto da tutti i punti di vista. Condivido questa importante vittoria con tutto il mio team che ha fatto un lavoro straordinario per arrivare a questo risultato. Infatti dopo le varie prove a San Nazzaro siamo riusciti a cogliere i frutti dell’impegno nella trasferta in Germania.

E’ stata una vittoria impegnativa – conclude il neo campione – perché gli avversari sono sempre più agguerriti, quindi anche per il prossimo anno non dovremo abbassare la guardia, anzi sarà uno stimolo in più per far meglio. Ora però rilassiamoci godendoci questo secondo titolo consecutivo.