Piacenza – Villa Valle, i ragazzi di Maccarone vogliono la seconda affermazione in campionato

Dopo il successo a Ciserano (leggi qui) il Piacenza di mister Maccarone esordisce al “Garilli” in campionato per la seconda giornata della serie D. Archiviata l’esperienza in Coppa Italia con l’eliminazione ai rigori per mano del Progresso (leggi qui), i biancorossi possono rigettarsi anima e corpo verso il vero obiettivo stagionale: cercare di vincere il campionato per tornare subito tra i professionisti. La stagione offre sul piatto subito un mini tour de force: i piacentini saranno in campo domenica, ore 15:00, per affrontare in casa il Villa Valle, mercoledì, alle 15:00, saranno invece di scena a Carate Brianza per sfidare la Folgore Caratese e, infine, domenica 24 settembre, alle 15:00, saranno di ritorno al “Garilli” per il match con la Casatese.

Ascolta Piacenza – Villa Valle su RADIO SOUND

Piacenza, qui si vede di che pasta sei fatto

9 punti in palio in tre gare ravvicinate in cui non c’è nulla di decisivo, ma da cui si possono trarre certamente le prime conclusioni. La squadra di Maccarone, nonostante due assenze pesanti a centrocampo, ha subito fatto vedere buone cose in fase di costruzione ed in fase offensiva. Il Piacenza dà la sensazione di poter far male all’avversario in qualsiasi momento. Oltre all’esperto Recino a stupire positivamente è stato il giovane Ndoye: il numero 18 di colore si è fatto subito apprezzare per abnegazione e ritmo. Oltre ai due gol della sua prestazione si ricorda volentieri la sua costanza nel pressing e nel recupero del pallone. Un vero peccato averlo dovuto vedere uscire anzi tempo per crampi, ma la speranza è di poterlo presto ritrovare protagonista, magari per tutti i 90’.

Fase difensiva, ecco dove lavorare

Se davanti il Piacenza ha subito mostrato tutte le sue qualità non si può dire altrettanto per la fase difensiva. Certo l’esperto Silva dà una grossa mano a dettare i tempi, ma certi meccanismi arrivano solo con il lavoro, specialmente per questo che è il reparto più giovane di tutta la rosa. Il Piacenza deve migliorare tanto: lo dice il gol subito a freddo, lo dice il gol regalato sul 3-1 con la partita che poteva già essere chiusa ed invece è rimasta più che aperta fino alla fine. (Guarda i “Punti di vista” di Andrea Amorini)

La probabile formazione

Piacenza 4-3-3 Moro, Canale,Silva, Del Dotto, Santella, Artioli, Bachini, Gerbaudo, Ndoye, Recino, D’Agostino all. Maccarone

Villa Valle, nessun precedente, ma un ex biancorosso è in panchina

Curioso il fatto che tra le due formazioni non vi sia alcun precedente. Il Villa Valle è la squadra del comune di Villa D’Almé, nel Bergamasco. I giallo rossi lo scorso anno hanno concluso all’11esimo posto, vincendo però appena 9 partite in tutto il campionato. In panchina c’è una vecchia conoscenza piacentina: Amedeo Mangone arrivò a Piacenza nel 2002, dopo le esperienze con Roma, Parma e Brescia. In biancorosso ha giocato un campionato di serie A ed uno di serie B. La partenza della sua squadra non è stata delle migliori: tra le mura amiche è stata infatti sconfitta di misura dal Brusaporto con rete di Seck e certamente proverà a mettere il bastone tra le ruote ai locali per cogliere i primi punti del suo campionato.

Il turno di campionato

Sabato 16 settembre, ore 15:00

Caldiero Terme – Casatese

Domenica 17 settembre, ore 15:00

Piacenza – Villa Valle

Brusaporto – Real Calepina

Castellanzese – Varesina

Clivense – Desenzano

Club Milano – Caravaggio

Crema – Tritium

Legnano – Folgore Caratese

Ponte San Pietro – Ciserano

Pro Palazzolo – Arconatese