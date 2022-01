Piacenza – Virtus Verona, biancorossi a caccia del bis

Dopo il successo contro il Mantova il Piacenza di Scazzola è pronto ad affrontare la seconda partita casalinga consecutiva. Al “Garilli” martedì pomeriggio, alle ore 18:00 arriverà la Virtus Verona

Una partita da vincere

Il Piacenza non ha certo brillato nel match contro i lombardi di sabato scorso: la vittoria è arrivata in modo piuttosto casuale. Va detto però che il 4-4-2 proposto da Scazzola ha dato la sensazione di solidità che da tempo mancava a questa squadra. L’impressione è che il tecnico possa affidarsi a questa soluzione tattica anche nelle prossime uscite. I biancorossi però faticano ancora tanto in fase di impostazione e nel reparto offensivo.

Il gol di Gonzi, infatti, è arrivato in maniera quanto meno rocambolesca, complice un grossolano errore dell’estremo difensore avversario. Servirà sicuramente una prestazione diversa per avere ragione della Virtus. In palio ci sono tre punti che consentirebbero ai piacentini di consolidare la propria posizione all’interno della zona playoff ed allungare rispetto ad una diretta concorrente, senza contare che in questo campionato il Piacenza non è mai riuscito a vincere due partite consecutive. Sarebbe quindi un passo fondamentale verso l’agognata continuità in un trittico che si concluderà sabato prossimo con il Legnaco che potrebbe dare una bella sterzata in positivo alla stagione.

Virtus Verona, il punto sugli avversari

I rossoblù sono esattamente nel purgatorio, tra playff e playout, ma di fatto hanno gli stessi punti di Piacenza, Trento ed Albinoleffe in una classifica particolarmente corta. Arriveranno alla partita con il Piacenza dopo la sconfitta casalinga di sabato: al “Gavagnin” la Pergolettese di Lucchini si è imposta per 2-0.

I ragazzi di Luigi Fresco, che ricopre il duplice incarico di Presidente ed allenatore, non perdevano una gara da inizio novembre. Una squadra che segna relativamente poco, ma che concede relativamente poco agli avversari (solo 3 gol subiti nelle ultime 5 partite). All’andata finì 1-1: al gol di Parisi rispose Pittarello su rigore (è lui il top scorer della formazione). Facilmente vedremo gli ospiti in campo con il 3-5-2, schema con cui hanno affrontato le ultime gare.

La probabile formazione

Piacenza (4-4-2): Pratelli, Parisi, Nava, Marchi, Rillo, Suljic, Munari, Marino, Castiglia Cesarini, Raicevic

Il turno di campionato

Piacenza – Virtus Verona

Pro Patria – Trento

Pro Vercelli – Pro Sesto

Feralpi – Seregno

Giana – Mantova

Legnago – Lecco

Pergolettese – Padova

Renate – Fiorenzuola

Sudtirol – Albinoleffe

Triestina – Juventus U21

La classifica

Sudtirol 53; Padova 48; Renate 45; Feralpi 42; Triestina 33; Juve 31; Pro Vercelli 29; Lecco 28; Trento, Piacenza, Albinoleffe e Verona 26; Pergolettese 25; Seregno e Fiorenzuola 24; Mantova e Pro Patria 22; Legnago e Giana 19; Pro Sesto 16