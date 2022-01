Serie C – Piacenza-Virtus Verona, l’informativa sui biglietti

Piacenza Calcio comunica che i biglietti per la partita Piacenza Calcio – Virtus Vecomp Verona di martedì 01/02/2022 con inizio alle ore 18:00, valevole per la seconda giornata di ritorno campionato serie C 2021/2022, saranno disponibili nei seguenti giorni ed orari.

La biglietteria dello Stadio “Garilli”

Martedì 01.02.2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

Presso il punto vendita autorizzato: con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%.

TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

Giovedì 27.01.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Venerdì 28.01.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Sabato 29.01.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Lunedì 31.01.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude lunedì 31 gennaio alle ore 19:00);

Martedì 01.02.2022 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude lunedì 31 gennaio alle ore 19:00);

GOLD BET, Via Alessandria, 33 Piacenza;

Giovedì 27.01.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Venerdì 28.01.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Sabato 29.01.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Domenica 30.01.2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

Lunedì 31.01.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude lunedì 31 gennaio alle ore 19:00);

Martedì 01.02.2022 dalle ore 13:00 alle ore 18:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude lunedì 31 gennaio alle ore 19:00);

Online

Online: sul sito con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: da giovedì 27.01.2022 alle ore 09:00 fino a martedì 01.02.2022 alle ore 18:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude lunedì 31 gennaio alle ore 19:00);

I prezzi

Distinti e Rettilineo – Prezzo Unico: 10,00 €

Tribuna Laterale – Prezzo Intero: 15,00 €; Prezzo Ridotto: 12,00 € *

Tribuna Semicentrale – Prezzo Intero: 25,00 €; Prezzo Ridotto: 20,00 € *

Tribuna Centrale – Prezzo Unico: 35,00 €;

Under 14 (14 anni non ancora compiuti): 2,00 € (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne).

Dettagli

*Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per le donne, over 65 (65 anni compiuti) ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%.

Si comunica che a partire dal mese di febbraio 2022 gli studenti di tutte le scuole superiori della Provincia di Piacenza potranno acquistare i biglietti per il settore distinti dello stadio “Garilli”, per le partite casalinghe della squadra biancorossa a prezzo ridotto.

Il ticket per il primo match avrà il costo di 1 euro, mentre per le successive gare il prezzo del biglietto sarà di 5 euro.

Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.

Per l’accesso allo stadio, il giorno della gara sarà obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità e del Green Pass rafforzato valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica).

È obbligatorio indossare mascherina di tipo FFP2 prima dell’ingresso e durante la permanenza nell’impianto sportivo.

Tutti al Garilli

