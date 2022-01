Piacenza – Mantova LIVE dalle 14:30

Dopo il pareggio incolore di domenica scorsa il Piacenza di Scazzola è chiamato a rilanciare il proprio campionato. Al “Garilli” il derby con il Mantova varrà ben più dei canonici 3 punti: i lombardi di Galderisi sono in serie positiva da 5 partite, mentre i biancorossi non vincono da fine novembre e rischiano di essere risucchiati in zona playout.

LE FORMAZIONI

Piacenza (3-5-2): Pratelli, Parisi, Nava, Marchi, Munari, Rossi, Suljic, Castiglia, Giordano, Cesarini, Raicevic

Mantova (4-2-3-1): Marone; Bianchi, Checchi, Milullo, Panizzi, Messori; Gerbaudo, Piovanello, Galligani, Silvestro; Monachello. All. Galderisi.