Piani per la sanità, Tagliaferri (FdI): “Donini riferisce prima ai ‘compagni’ che ai sindaci”

“La sanità è di tutti. Questo dovrebbe essere un principio condiviso, soprattutto da chi riveste un ruolo nelle istituzioni. Eppure, pare che a non pensarla così sia proprio l’assessore regionale Donini” – afferma Giancarlo Tagliaferri consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Apprendiamo da una locandina pubblicata sui social” – continua il consigliere – “che il Partito Democratico di Piacenza avrebbe organizzato un incontro con l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini dal titolo “Piano di riorganizzazione emergenza – urgenza”, al quale interverrà come ospite anche il Sindaco di Piacenza Katia Tarasconi. Nessuno mette in discussione la possibilità per un partito di organizzare un incontro con propri amministratori regionali, ma quello che si vuole censurare con fermezza è il comportamento dell’assessore Donini che preferisce intervenire, su un tema di estrema rilevanza per la sanità regionale, in un’assemblea di partito prima che confrontarsi con la Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria e con i Sindaci che la compongono. Oltretutto, su un argomento per il quale l’AUSL aveva preannunciato un intervento in CTSS dell’Assessore, visto che paiono preannunciarsi anche tagli e depotenziamenti delle strutture. Questo comportamento è, francamente, INACCETTABILE.”

Una questione sulla quale è intervenuta anche la Lega.

“Bene hanno fatto i Sindaci ed il Presidente della CTSS ad esprimere il loro disappunto e la loro amarezza per quello che, giustamente, è stato definito uno sgarbo istituzionale nell’apprendere da mezzo stampa che l’assessore regionale ha accettato l’invito del suo partito a presentare un argomento così importante in una sede ” di parte”, anticipando, di fatto, la presentazione ai cittadini tutti rappresentati dai loro Sindaci nella sede istituzionale dedicata” – conclude Tagliaferri – “constatiamo con solidale amarezza il mancato rispetto del ruolo che riveste la CTSS che, pur titolare di pareri non vincolanti, rimane il luogo naturale di ascolto e di confronto con la Regione in tema socio-sanitario”.