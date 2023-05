Pronto soccorso di Castello e Fiorenzuola solo per codici bianchi? Lega: “Allarmati, questo è depotenziamento”

“Bene la riapertura h24 dei pronto soccorso di Castel San Giovanni e Fiorenzuola ma resta la grande preoccupazione per il futuro di queste strutture che, stando alla bozza del piano di riorganizzazione della rete di emergenza-urgenza che l’assessore alla Sanità Raffaele Donini non si è premurato di condividere in commissione Sanità in Regione e in Ctss a Piacenza, rischiano di essere relegate a un ruolo marginale”.

Così il consiglieri regionali della Lega Matteo Rancan, capogruppo e commissario Lega Emilia, e Valentina Stragliati, componente della commissione Sanità, attaccano Donini che giovedì 11 maggio si recherà a Piacenza presso la Cooperativa Il Germoglio per illustrare il piano: “Al di là del grave sgarbo istituzionale da parte dell’assessore, siamo allarmati da quanto si evince dalla bozza. Se la buona notizia è che i pronto soccorso attivi h12, che oggi vengono definiti punti di primo intervento, torneranno finalmente ad operare h24, l’orizzonte è quello del loro totale depotenziamento” hanno spiegato gli esponenti del Carroccio.

“I punti di primo intervento verranno sostituiti dai Centri Assistenziali d’Urgenza (Cau), nei quali opereranno guardie mediche che potranno prendere in carico solo codici bianchi. Le emergenze con un grado di gravità più elevato faranno invece riferimento ai grandi hub, quindi al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza ove sarà in servizio personale specializzato” hanno aggiunto.

“Se esprimiamo la nostra soddisfazione per veder riaprire i pronto soccorso di Castel San Giovanni e Fiorenzuola h24 dopo una nostra battaglia in Regione iniziata ormai da tre anni, non possiamo che evidenziare i grandissimi limiti di questa riorganizzazione che dovrebbe rappresentare un’integrazione e non un depotenziamento, come invece abbiamo il sentore che sarà” hanno concluso Rancan e Stragliati.

L’INCONTRO CON DONINI AL GERMOGLIO

La sanità nella nostra provincia è un tema di particolare urgenza che deve essere pertanto affrontato in maniera sinergica fra territori e regione. Per questo, il consigliere regionale Gianluigi Molinari, insieme ai circoli PD di Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Piacenza, ha organizzato un incontro in città con l’Assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. L’evento si terrà alla chiesetta della cooperativa “Il Germoglio” giovedì 11 Maggio alle ore 18:30 e sarà incentrato sull’organizzazione della struttura sanitaria provinciale e sullo sviluppo dei principali ospedali della nostra provincia.

La serata vedrà gli interventi del segretario provinciale del PD Carlo Berra e della Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e sarà moderata dal consigliere Molinari.Quest’ultimo esprime parole nette sulla rilevanza dell’incontro e la centralità del tema sanitario: ”L’evento con l’assessore Donini sarà un importante momento di confronto ma soprattutto di ascolto dei bisogni della nostra provincia. La sanità è un tema cruciale del nostro territorio in un momento, peraltro, in cui le scelte del governo stanno mettendo seriamente a rischio la tenuta stessa dell’intero sistema sanitario nazionale”. ” L’evento sarà aperto al pubblico e pertanto auspichiamo – aggiunge Molinari – una larga partecipazione dei cittadini. Come Partito Democratico ci impegneremo a proseguire con altri incontri specifici sul tema della sanità nel nostro territorio.”

Il Partito Democratico si aspetta dunque una serata partecipata e ricca di spunti per un incontro che farà da apripista per altri eventi tematici su Piacenza e provincia.