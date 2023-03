Pier Carlo Padoan ospite all’Università Cattolica di Piacenza il 1 marzo

Sarà il Presidente di Unicredit Pier Carlo Padoan l’ospite della diciannovesima lezione Mario Arcelli, organizzata per il prossimo 1° marzo alle 10.30 dal CeSPEM – Centro Studi di Politica Economica e Monetaria dell’Università Cattolica e dalla Fondazione Mario Arcelli presso il centro Congressi G. Mazzocchi dell’Università Cattolica di Piacenza.

La Lezione, che sarà introdotta dagli interventi della Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza Annamaria Fellegara e della Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, intende fare il punto sul Next Generation EU, che Padoan considera da tempo uno degli strumenti essenziali per evitare la recessione che potrebbe essere determinata in caso di inasprimento del conflitto bellico.

Il PNRR è un piano nazionale con significativi impatti sui sistemi delle imprese, sui territori e sulle infrastrutture del Paese. L’intervento del professor Padoan si colloca nell’ambito del Laboratorio Next Generation EU che, arrivato alla terza edizione, coinvolge gli studenti del corso di laurea in Gestione d’azienda in un’accurata analisi sui temi principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

«Il prof. Padoan ci aiuterà a capire come sia possibile rispettare gli impegni presi dall’Europa quando abbiamo sottoscritto un piano molto accurato e dettagliato negli obiettivi da raggiungere – ricorda il prof. Timpano che del CeSPEM è direttore da dieci anni e che introdurrà la Lezione Arcelli -. In questa prima fase sono stati raggiunti tutti gli obiettivi perché hanno riguardato la realizzazione dei primi passi del Piano; adesso serve il cambio di passo, per rendicontare anche le realizzazioni concrete del Piano. La capacità di agire con flessibilità, guardando sia ai vincoli posti dall’inflazione che a quelli determinati dalle difficoltà di spesa che certamente emergeranno, appare come una strada obbligata».

Nel corso dell’anno gli studenti del corso del professor Timpano stanno lavorando in particolare sulla transizione sostenibile e sulle implicazioni del PNRR e del RePowerEU sul mercato dell’energia del nostro Paese. In questi ultimi tre anni all’interno del Laboratorio sono stati prodotti documenti di analisi e proposte operative sia nella fase di redazione del Piano che nell’attuale fase di concreta implementazione.

La conclusione sarà curata da Federico Arcelli, docente dell’Università Cattolica, promotore del CeSPEM e fondatore della Fondazione Mario Arcelli appena nata a Piacenza con «lo scopo di promuovere gli studi e le ricerche in campo economico, in linea con l’opera scientifica di mio padre – afferma il professor Arcelli -. Siamo arrivati ormai vicini alla ventesima Lezione Arcelli ed è intenzione mia e della mia famiglia rafforzare ulteriormente le occasioni di collaborazione su questo territorio».