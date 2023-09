Supportare i bambini malati di tumore, a Piacenza la prima edizione della Pigiama Run organizzata da Lilt

Venerdì 15 settembre si svolgerà in provincia di Piacenza, precisamente a Gossolengo, la prima edizione piacentina della Pigiama Run, progetto che nasce nel 2019 per iniziativa della Lilt di Milano.

“Si tratta di una marcia non competitiva per aiutare i bambini malati di tumore, manifestando non solo vicinanza e affetto ai piccoli degenti che sono costretti a stare in pigiama tutto il giorno, ma soprattutto per raccogliere fondi destinati al miglioramento delle terapie e dell’assistenza dei reparti pediatrici oncologici“, commenta Franco Pugliese, presidente di Lilt Piacenza.

“In questo modo cerchiamo di essere solidare e dare strumenti per alleviare questi percorsi ospedalieri che spesso sono molto dolorosi“.

“Con questa iniziativa la Lilt piacentina ha deciso di sostenere la pediatria dell’ospedale e, parallelamente, di sostenere le famiglie dei bambini malati di tumore che sono costrette a portare i loro figli negli ospedali attrezzati, accompagnandole nel percorso della malattia, dando informazioni, aiuto psicologico e materiale“, conclude Pugliese.

Quest’anno la marcia coinvolge contemporaneamente 23 città italiane, tra cui Piacenza.

Dress code è, appunto, il pigiama, per divertirsi ma soprattutto per solidarietà; ogni città devolve i proventi della marcia a favore dei bambini malati oncologici.

L’evento è fissato in tutta Italia venerdì 15 settembre al tramonto, dal momento che settembre è il mese dedicato alla sensibilizzazione dei tumori pediatrici.

Ci si può già iscrivere collegandosi al sito della Pigiama Run di Piacenza e versando una quota di 15 euro sarà possibile ufficializzare la propria partecipazione.

Le informazioni sulla tappa piacentina

Ritrovo: Piazza Roma a Gossolengo

Ora: Partenza alle 18.00

Accoglienza dalle 17.30 sino alle 18.15

Arrivo: Piazza Roma a Gossolengo

Due percorsi: a scelta tra 7,5 Km con ristoro a Vallera (nel Comune di Piacenza), l’altro meno impegnativo di 4,5 Km.

Ad accogliere i marciatori ci saranno stand gastronomici allestiti dalla Pro Loco del Comune di Gossolengo e, a seguire, il concerto gratuito della rock band dei Dark Side nella quale suona il sindaco del paese Andrea Balestrieri che propone le migliori cover di sempre.

L’iniziativa locale si svolge in stretta collaborazione tra la LILT di Piacenza, il Comune di Gossolengo, il Comune di Piacenza, lo Csen provinciale e Sport & amp; Games.