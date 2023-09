Festa di Settembre della Parrocchia del Preziosissimo Sangue dal 15 al 17 settembre. Un evento per tutti a Piacenza in via Zanella.

Durante la tre giorni si potranno trovare stand gastronomici e divertirsi con la pesca di beneficenza. Al pomeriggio: Festa dei Nonni, laboratori teatrali per bimbi e giochi popolari.

Invece alla sera si potrà danzare con: Marco Rancati Trio, Orchestra Marcolino e Sara e le Sorelle Gilian.

Festa di Settembre 2023 della Parrocchia del Preziosissimo Sangue, il programma