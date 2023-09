Auto come ariete e sfondano la vetrina del negozio, spaccata in pieno giorno a Borgonovo – FOTO

Auto come ariete e sfondano la vetrina del negozio, il tutto in pieno giorno. I fatti sono accaduti ieri, a Borgonovo. Erano le 13,10 quando tre uomini hanno raggiunto un negozio di prodotti per animali in via Castel San Giovanni.

Prima i banditi hanno provato a forzare le due porte che conducono ai locali. Non riuscendoci hanno tentato un’altra strada. Incuranti dell’orario e della vicina palestra, in quel momento in attività, i malviventi sono saliti sull’auto con cui hanno raggiunto il negozio e con la stessa vettura hanno sfondato una vetrina. Una volta all’interno si sono diretti verso la cassa, hanno rubato i contanti presenti e sono fuggiti.

Il bottino è di qualche centinaio di euro, ma a pesare sono soprattutto i danni causati dalla spaccata. I carabinieri hanno avviato le indagini del caso.