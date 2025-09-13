Pistoletto al Festival del pensare contemporaneo: “Nell’arte c’è una spiritualità che va riscoperta – AUDIO

Un maestro dell’arte contemporanea, creatore di simboli e forme, e un gesuita, esegeta rinomato e appassionato d’arte, intrecciano in queste pagine un dialogo vertiginoso. Pionere della Pop art e artista dell’Arte Povera, Michelangelo Pistoletto ha trasformato l’osservatore in parte dell’opera. Fondatore di Fondazione Pistoletto-Cittadellarte, promuove il dialogo fra creatività e responsabilità sociale. Leone d’Oro alla Carriera (Biennale di Venezia 2003), laurea honoris causa a Torino (2004) e Wolf Prize in Arts (2007), oggi sviluppa il Terzo Paradiso, simbolo di convivenza tra natura e tecnologia e l’idea di Pace preventiva. E’ candidato al Premio Nobel per la Pace 2025.

Un percorso imprevedibile

Dando luogo a un incontro in cui le parole si rincorrono costruendo un percorso imprevedibile che esplora l’essenza stessa dell’umano. Al centro di questa conversazione, nata negli anni e maturata come una sinfonia, emergono i temi della spiritualità intesa come «fermentazione», architettura del pensiero, desiderio di un aldilà e di un senso, necessità di costruire una pace che abiti il mondo. L’arte, allo stesso tempo, estende direttamente il suo rapporto con l’intero complesso della società, portando la spiritualità a ritrovare pienamente il suo ruolo.

“Per me nell’arte c’è la spiritualità che va riscoperta e secondo me per la chiesa e per tutte le religioni l’arte deve essere riscoperta. Il nostro incontro è un incontro che permette ai due punti di vista della nostra storia, di come siamo stati educati perché dipende da come siamo stati educati, via via quello che noi abbiamo guadagnato come nostra conquista individuale nei diversi campi: unite cosa può procurare, cosa può creare”.

“L’arte è stata quella che ha portato al mondo le immagini proposte, pensate dalle religioni. Con l’arte moderna si è creata una divisione finale dove l’arte è diventata totalmente autonoma, non ha più voluto vedere la religione, la religione non ha più avuto bisogno dell’arte perché ormai non raccontava più cose, quelle del passato e le cose nuove non le raccontava, per cui c’è stata una divisione. Adesso si tratta proprio di vedere come l’arte può occuparsi di nuovo della società e non più occuparsi solo di se stessa e la religione non solo più occuparsi di un sistema rigido prefabbricato, ma di un sistema che ha bisogno di essere modificato così come l’arte è capace di fare”.

