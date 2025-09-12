San Nicolò esplode con il Galà dello Sport e il Radio Sound Quiz Show: centinaia di persone per una serata tra musica e divertimento – FOTO e VIDEO

“Molte famiglie ci contattano per conoscere l’offerta sportiva del nostro territorio. Vogliamo cogliere questa occasione per presentare le nostre realtà in un’unica serata”. Queste parole del sindaco di Rottofreno, Paola Galvani, riassumono perfettamente il concetto alla base “Galà dello Sport”, tenutosi ieri, venerdì 12 settembre, in Piazza della Pace a San Nicolò.

Lo sport è salute, benessere, cultura, educazione: valori sempre più percepiti come necessari e fondamentali dai genitori che desiderano il meglio per i propri figli. E con questa straordinaria serata l’amministrazione di Rottofreno ha voluto dare una risposta concreta, offrendo l’occasione alle oltre venti società sportive presenti sul territorio di presentarsi e farsi conoscere.

Tante realtà sportive

Un evento utile per tutti, insomma. Le società hanno potuto fornire indicazioni per l’accesso ai propri corsi in tante discipline: calcio, pallavolo, ciclismo, ginnastica artistica, ginnastica dolce, pilates, yoga, tennis, nuoto e acquaticità, acquabike, jump, kombo (bike + jump), water trekking, attività in acqua per gestanti, ginnastica posturale, palestra, group cycling, bocce, kung fu, aikido solo per citarne alcuni. Senza dimenticare le specialità relative al ballo: danza classica, modern, contemporanea, hip hop, dance fitness, ballo latino, ballo caraibico. Da quest’anno anche nuove proposte: minibasket, capoeira, difesa personale e prevenzione in attività quotidiane (per tutte le età).

Buon cibo e il Radio Sound Quiz Show

Ma non solo sport. Parliamo di una grande serata all’insegna del divertimento e della festa. Da una parte le prelibatezze di Truckfood Piacenza e Oro Nero Caffè che hanno proposto ai presenti gustosi piatti da consumare sul posto, dall’altra l’intrattenimento di Radio Sound che ha infiammato la serata con l’esplosivo Radio Sound Quiz Show.

Un format vincente e ormai consolidato, sempre più richiesto dalle amministrazioni della provincia per animare le proprie serate. Al quiz hanno partecipato proprio le associazioni sportive che per una volta si sono sfidate non “sul terreno di gioco” ma impugnando l’ormai iconico telecomando per rispondere alle divertenti domande poste dal vulcanico Angelo. I vincitori, nella fattispecie le vincitrici, ovvero le Drama Queens, potranno godersi un viaggio per quattro persone in una località a loro scelta.

Il saluto di Pippo Inzaghi

Nel corso della serata il leggendario Pippo Inzaghi, nato proprio a San Nicolò, ha portato il proprio saluto ai partecipanti collegandosi in video: “Vi auguro un buon divertimento, tornerò presto nella mia San Nicolò”.

Insomma, una serata di grande successo dove sport, divertimento, buon cibo e un sano spirito di comunità hanno offerto un mix unico e straordinario.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy