Biglietti omaggio per Piuma Lab a Piacenza Expo

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Piuma Lab” in programma dal 5 al 6 aprile 2024 a Piacenza Expo.

Piacenza Expo si raggiunge facilmente in 1 minuto dal casello autostradale di Piacenza Sud.

Piuma Lab – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

Per ricevere in anteprima gli avvisi dei nuovi omaggi, scarica l’app di Radio Sound Piacenza 24.

Piuma Lab

Piacenza Expo

dal 5 al 6 aprile 2024

La prima fiera dedicata a marketing, risorse umane e vendite!

Aule formative con gli specialisti del settore e tantissimi ospiti.

Social media, comunicazione efficace, nuove strategie per l’impresa.

Un evento per tutti! Per creare e sviluppare contatti e relazioni di valore!

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un WhatsApp con scritto LAB + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto non cumulabile e valido per 1 persona.

Regolamento iniziativa.

Invia un messaggio (con le modalità indicate sopra) per candidarti; un conduttore di Radio Sound ti richiamerà per confermarti il biglietto omaggio. Dovrai rispondere alla telefonata e fare un breve saluto in diretta su Radio Sound per ottenere il tuo omaggio. Entro la data dell’evento riceverai un WhastApp di conferma con tutte le indicazioni per utilizzare il tuo omaggio.

Se non ricevi la telefonata 📵 o non fai in tempo a rispondere non preoccuparti, questa volta la fortuna non è stata dalla tua parte. Tuttavia, non abbatterti! Spesso facciamo regali speciali e potresti essere il prossimo fortunato destinatario.

Ci piace fare le cose semplici ma nel rispetto di tutti e per questo motivo l’iniziativa non prevede estrazione ma semplicemente un premio fedeltà deciso da noi di Radio Sound. Cerchiamo sempre di accontentare e incentivare nuovi ascoltatori per dare opportunità a più persone. Se hai già vinto in passato, la tua candidatura non verrà esclusa a priori ma semplicemente avrai meno probabilità di essere chiamato. Per aumentare le probabilità di essere selezionato ti consigliamo vivamente di inviare il messaggio appena senti che il conduttore annuncia il momento gioco, quando invita a scrivere. Facciamo diversi momenti gioco (tra le ore 7 e le 20 su Radio Sound) in funzione di quanti omaggi abbiamo da regalare.

Cerca di essere creativo, divertente, simpatico mentre sei in diretta con il conduttore; dai libero sfogo alla tua personalità.

Ascolta Radio Sound, potrai aggiudicarti tanti omaggi!

La fiera si rivolge non solo alle aziende ma anche a chiunque sia interessato alle tematiche

e a chi cerca lavoro, in quanto in fiera ci saranno agenzie e aziende.

PiùMA LAB è la primissima fiera marketing, risorse umane e vendite in Italia che si svolgerà a Piacenza EXPO il 5-6 Aprile 2024. Questa fiera offre ai partecipanti una serie di attività per esplorare e conoscere una varietà di argomenti legati al mondo del marketing, delle risorse umane e delle vendite. Argomenti sempre più interconnessi tra di loro all’interno di ogni tipologia di azienda. L’evento offre l’opportunità di fare rete con i professionisti di settore e di partecipare a interessanti incontri e corsi di formazione. I partecipanti possono anche visitare i numerosi stand degli operatori del settore per creare e sviluppare contatti e relazioni di VALORE.

PIÙMA LAB, IL NUOVO EVENTO DI PIACENZA EXPO DEDICATO AL MARKETING, ALLE STRATEGIE DI VENDITA E ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Un’offerta fieristica sempre più ricca e sempre più specialistica, in linea con le mutevoli esigenze di chi fa impresa per contribuire efficacemente alla crescita del tessuto economico-produttivo.

È la strada intrapresa, già da qualche anno, da Piacenza Expo, concretamente caratterizzata da una mission che le consente di distinguersi nel panorama fieristico nazionale, proprio per la sua capacità di progettare e proporre manifestazioni settoriali per addetti ai lavori. Una strategia confermata anche dalla nascita di PiùMA Lab, nuovo evento dedicato al marketing, alla comunicazione d’impresa, alle vendite e alla gestione delle risorse umane, messo in calendario dalla società fieristica piacentina per il 5 e 6 aprile 2024.

L’idea di PiùMA Lab nasce dal rapido e radicale cambiamento subito dal mondo produttivo anche a seguito della recente emergenza sanitaria. Nello spazio di pochi anni, infatti, è profondamente cambiato il modo di organizzare il lavoro, di gestire e formare le risorse umane, di progettare le strategie comunicative e quelle commerciali, di rapportarsi con la clientela e la committenza ma anche di reperire figure professionali sempre più qualificate.

“PiùMA Lab – specifica il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – è un nuovo evento che si aggiunge al nostro portfolio. Un appuntamento innovativo e utile per il tessuto produttivo nazionale, e del nostro territorio in particolare, alle prese con dinamiche occupazionali in continuo mutamento per nuove competenze ed esigenze commerciali. Piacenza Expo sta compiendo uno sforzo organizzativo per rispondere prontamente alle istanze di imprese, associazioni di categoria e istituzioni, in una fase congiunturale particolare. E Piacenza ancora una volta è pioniera nel format fieristico proposto”.

Un evento fieristico innovativo ma anche ambivalente. PiùMA Lab, infatti, non si rivolge solo a chi opera nel mondo della comunicazione, del marketing strategico e operativo, delle vendite e delle risorse umane, ma anche ai liberi professionisti e a tutte quelle aziende – al di là degli specifici settori merceologici – che hanno la necessità di reperire particolari figure professionali, di potenziare la propria operatività, di predisporre percorsi formativi per i propri dipendenti, di migliorare le strategie commerciali e di individuare nuovi mercati.

Un evento che prenderà vita alternando un’ampia superficie espositiva a un ricco programma di workshop, seminari, momenti formativi e presentazioni e in cui sarà possibile conoscere le nuove strategie per promuovere il proprio brand aziendale e ricollocarlo sul mercato in modo da essere appetibili non solo sotto l’aspetto commerciale, ma anche per attirare talenti e nuove figure professionali.

“PiùMA Lab – commenta il Coordinatore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – aiuta a comprendere, PiùMA Lab – 5-6 Aprile 2024 – Piacenza Expo – join@piumalab.it – www.piumalab.it una volta in più, come la gestione intelligente delle persone in azienda abbia un impatto positivo sia sulla vita lavorativa che sulle attività aziendali. Un evento incentrato sul marketing, sulle vendite e sulle risorse umane, rappresenta l’occasione perfetta per le aziende di qualsiasi dimensione per informarsi sulle tendenze attuali e sugli strumenti che da utilizzare per ottenere risultati importanti.

Nell’anno europeo delle competenze non poteva esserci debutto migliore”.

Vuoi stravolgere insieme a noi il mondo della comunicazione partecipando come pubblico alla primissima fiera marketing, risorse umane e vendite in Italia a EXPO Piacenza il 5-6 Aprile 2024?

Le tipologie di biglietti disponibili:

Biglietto intero (per chiunque voglia partecipare ad un prezzo super scontato);

Abbonamento 2 giorni (per chiunque voglia partecipare ad entrambe le giornate ad un prezzo super scontato);

Carnet 5+ 2 giornate (per gruppi di persone e aziende che vogliono acquistare 5 o + biglietti per entrambe le giornate, ogni biglietto è scontato ad un prezzo speciale).

Abbonamento 2 giorni GRATUITO STUDENTI (compila il form cliccando qui per partecipare ad entrambe le giornate, verrà richiesto il tesserino all’entrata);

Per l’acquisto dei biglietti

Piuma Lab Acquista biglietti qui*

*Se hai vinto un biglietto omaggio con Radio Sound Piacenza 24. Segui le indicazioni che riceverai da Radio Sound, tramite WhatsApp.