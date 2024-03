Miglior clima, Piacenza in fondo alla classifica del Sole 24 Ore. Laura Chiappa: “Meno consumo di suolo e più verde” – AUDIO

Miglior clima d’Italia, Piacenza nelle ultime posizioni della classifica del Sole 24 Ore. Laura Chiappa (Legambiente): “Bisogna intervenire: meno consumo di suolo e più verde”. La graduatoria dell’indice del clima 2024, aggiornata con i dati forniti da 3BMeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita”. Si tratta di una inziativa realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico. Il tutto in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo». I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti metereologici di 3bmeteo.

La classifica di Piacenza

Se il Sud con Bari si piazza al comando della gruadutoria, negli ultimi dieci posti della classifica si incontrano diversi centri della pianura Padana. Piacenza si piazza al 102esimo posto segnando in 10 anni un aumento di temperatura di 2,18 gradi.

“Una situazione molto preoccupante – spiega Laura Chiappa, Presidente del circolo piacentino di Legambiente – che corrisponde ai nostri dati. Cioè i fenomeni estremi di temperature, questo innalzamento generale, hanno dei riflessi importantissimi sull’agricoltura e sulla nostra qualità di vita. Noi abbiamo una proiezione di aumento delle notti tropicali estive da 11 a 29 nei prossimi 20 anni”.

Cosa va fatto per arginare questo dato?

“Il nostro è un territorio molto delicato. Per la posizione e per le vocazioni che abbiamo deciso di darci in questi ultimi 30 anni di sviluppo. Mi riferisco nello specifico alla questione della logistica, rispetto a quella che era la nostra vocazione agricola. Se guardiamo questo dato, ancora una volta sappiamo che dobbiamo stare particolarmente attenti nell’ambito delle pianificazioni fatte nei comuni di pianura e a livello provinciale”.

