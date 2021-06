Pneumatici in fiamme nella notte, intervengono vigili del fuoco e Metronotte Piacenza

Notte di lavoro intenso per Vigili del fuoco e le pattuglie di Metronotte Piacenza in servizio nel territorio del basso lodigiano. Sono da poco passate le 04.00 del mattino del 3 giugno quando, durante l’erogazione dei servizi di vigilanza presso i beni comunali del Comune di Guardamiglio, una pattuglia di Metronotte Piacenza, in transito sull’argine maestro, nota un incendio all’interno di un campo.

La Guardia Giurata in servizio, vista l’entità delle fiamme, ha subito allertato la centrale operativa Metronotte richiedendo l’intervento urgente dei vigili del fuoco. In pochi minuti una seconda pattuglia dell’istituto piacentino arriva sul posto constatando con il collega che, a bruciare, erano dei pneumatici di grandi dimensioni in uso solitamente a mezzi agricoli.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, in seguito alla chiamata di emergenza effettuata dalle pattuglie di Metronotte Piacenza, ha evitato che le fiamme si propagassero nei campi vicini coltivati a frumento e che l’incendio mettesse a rischio la sicurezza delle zone limitrofe.