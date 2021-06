Tragico tamponamento tra un furgone e un tir in autostrada all’altezza di Monticelli, cinque morti. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio lungo la bretella A21 diramazione Fiorenzuola, direzione Fiorenzuola-Brescia. Il traffico era rallentato per un incidente di lieve entità: per motivi da chiarire un Fiat Doblò con a bordo cinque persone ha tamponato un tir, fermo in colonna all’altezza di Monticelli. L’impatto è stato devastante.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi tra cui vigili del fuoco, ambulanze ed elicottero; ma per il gruppo a bordo della vettura non c’è stato nulla da fare. Ancora non si conosce l’identità delle vittime: pare che due di loro fossero di origini straniere. Il tratto interessato dal tragico sinistro è rimasto chiuso a lungo.

