Pnrr, il Comune cerca un profilo tecnico di alta specializzazione per progetti e opere

E’ il 12 febbraio prossimo il termine ultimo per trasmettere, tramite il portale www.inpa.gov.it , la domanda di ammissione alla selezione con cui il Comune di Piacenza intende assumere – sulla base del curriculum vitae e di colloqui con i candidati – un funzionario tecnico con profilo di alta specializzazione, chiamato a seguire, sino al termine del mandato del Sindaco, alcuni progetti strategici del settore Sviluppo del Patrimonio, con particolare attenzione alle procedure e alle opere legate a finanziamenti PNRR.

Tutte le informazioni

Il testo completo dell’avviso, con tutte le informazioni, è consultabile sul sito www.comune.piacenza.it (con evidenza anche in home page); requisito fondamentale è l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, ingegnere o funzioni inerenti ad eventuali titoli di laurea equipollenti, nonché la pregressa esperienza in enti pubblici, aziende, o – nella propria libera professione – negli ambiti legati ad appalti di lavori pubblici, con relativa programmazione, progettazione e gestione tecnico-amministrativa di tali interventi e delle infrastrutture.

“Investire in competenze”

“I fondi PNRR sono ovviamente una risorsa determinante – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – ma rappresentano anche una sfida considerevole in termini di pianificazione strategica, realizzazione dei progetti nel rispetto di criteri tecnici e tempistiche, nonché sotto il profilo della rendicontazione. In linea con il bando di assunzione che avevamo già emesso nell’estate 2023 e con quanto prevede la normativa di riferimento, l’Amministrazione conferma la scelta di investire nelle competenze e capacità di una figura specializzata, in un ruolo chiave di raccordo e coordinamento tra tutte le fasi operative e tutti i settori coinvolti. Riteniamo che dare continuità alla presenza in organico di un tecnico dedicato ai progetti speciali sia un valore aggiunto, sia come arricchimento al lavoro di squadra che il personale comunale già porta avanti, sia per i risultati che potrà contribuire a conseguire a beneficio del territorio, anche sotto il profilo dell’innovazione e della sostenibilità. A maggior ragione in vista delle grandi e complesse trasformazioni urbanistiche che vedranno la luce nei prossimi anni”.

Nei primi mesi di inserimento nello staff, presumibilmente sino a giugno, il focus sarà sulla ristrutturazione e riqualificazione del nido Girasole di via Sarmato, finanziato nell’ambito della Missione 4 del PNRR, nonché su altre attività tecniche legate al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e, laddove necessario, su mansioni di progettazione, direzione lavori e coordinamento del personale nel Settore Sviluppo del Patrimonio, anche per progetti non finanziati dal Piano.

Pnrr e lavori pubblici

Successivamente, sino al termine del mandato elettorale del Sindaco, le competenze del neo assunto funzionario – inquadrato tra le elevate qualificazioni – saranno valorizzate nell’ambito dei Lavori Pubblici, contribuendo in particolare all’elaborazione, anche in collaborazione con altri enti, degli interventi connessi al PNRR, seguendo in prima linea le procedure di aggiudicazione, monitoraggio e rendicontazione, presidiando le fasi di realizzazione delle opere, in coordinamento con i tecnici comunali soprattutto per quanto concerne la gestione e l’utilizzo dei finanziamenti nazionali ed europei.

Come previsto dalla normativa, si ricorda che l’assunzione a tempo determinato non comporta in alcun caso la cancellazione dall’Albo o Collegio professionale di riferimento, consentendo inoltre il mantenimento dell’iscrizione alla propria cassa previdenziale e, senza oneri, l’eventuale ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati in una pubblica amministrazione.

Alla retribuzione mensile stabilita dal Contratto nazionale per il comparto delle Funzioni Locali, si aggiungerà un’indennità ad personam, pari a 18 mila euro annui, che assorba tutte le indennità accessorie e gli straordinari.