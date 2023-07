Polizia locale, nasce la Bike Patrol: “Agenti in bicicletta tra le vie del centro per una presenza ancora più efficace” – VIDEO

Nuovo servizio di Bike Patrol del Corpo di Polizia Locale. A illustrare l’attività che gli agenti saranno chiamati a svolgere e i nuovi mezzi a due ruote in dotazione sono intervenuti la sindaca Katia Tarasconi e il comandante Mirko Mussi.

Una decina di agenti coinvolti

“Il nuovo servizio di bike patrol della Polizia Locale coinvolgerà una decina di agenti, impegnandoli nel pattugliamento su due ruote con particolare attenzione al centro storico e alle aree verdi ad esso limitrofe, aggiungendosi – come ulteriore forma di presidio – al nucleo appiedato operativo, dall’aprile scorso, nel centro storico monumentale”.

Biciclette italiane e all’avanguardia

“Cinque le e-bike Bianchi in dotazione al Comando (acquistate con affidamento diretto da Biondi e Pallavera, con uno sconto di circa mille euro per ogni mezzo): si tratta di biciclette che garantiscono elevate prestazioni in condizioni di sicurezza (ad esempio sistema di frenaggio improvviso) e sono provviste di borse anche rimovibili, per permettere il trasporto dell’attrezzatura di servizio”.

Come si svolgerà il servizio

Gli agenti lavoreranno in coppia, indosseranno il caschetto e una maglietta bianca che li renda riconoscibili: obiettivo è anche che diventino un punto di riferimento per i cittadini, svolgendo oltre al controllo del territorio mansioni di sensibilizzazione legate, ad esempio, alla distribuzione di opuscoli dedicati alla prevenzione delle truffe rivolti agli anziani, che i bike patrollers potranno consegnare durante il servizio nei parchi e nelle aree verdi.

Il loro lavoro si focalizzerà anche sul controllo della legittimità di mezzi come le e-bike e i monopattini, che se truccati possono superare la velocità massima di 25 km orari stabilita per legge, con rischi anche per l’incolumità dei pedoni oltre che dei ciclisti stessi.

Tra gli agenti impiegati in questa nuova attività di pattugliamento, anche uno stagionale cui se ne aggiungeranno prossimamente altri (in totale saranno cinque) chiamati da graduatorie di altri Comuni per “tamponare” con una copertura di 7 mesi i tempi di assunzione a tempo indeterminato di 7 agenti, il cui concorso è stato sospeso e prorogato almeno a settembre a seguito delle disposizioni governative legate all’alluvione in Romagna.

Il presidio in bicicletta è una ulteriore forma di vicinanza e ascolto della collettività, che si integra ad esempio con la preziosa attività dei gruppi di vicinato che proprio ieri, venerdì 21 luglio hanno visto nascere il 28°, cui aderiscono i residenti di via Perdoni e dintorni (tra via Radini Tedeschi e via Spinazzi).