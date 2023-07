Calciomercato – Un giovane nerazzurro veste rossonero: Alessandro Silvestro arriva al Fiorenzuola in prestito

Alessandro Silvestro: dal settore giovanile dell’Inter al Fiorenzuola calcio, in prestito fino al 30 giugno 2024.

La carriera di Silvestro

Un settore giovanile partito dalla Lazio per Silvestro (romano di nascita e classe 2002), passando tra buoni settori giovanili dilettantistici fino ad arrivare alla chiamata dell’Inter.

A soli 18 anni Alessandro Silvestro viene mandato dall’Inter in prestito in Serie D al Montespaccato. Disputa una importante stagione da Under con 28 presenze, 1 rete e 3 assist forniti.

Nel 2021/2022 Silvestro è protagonista della stagione che porta la Primavera dell’Inter guidata da Chivu alla conquista dello Scudetto, con 23 partite totalizzate complessivamente ed un ruolo da protagonista durante il campionato, arrivando fino alla Semifinale con il Cagliari e alla Finale contro A.S. Roma.

Nella stagione scorsa per Alessandro Silvestro la prima stagione in Serie C, divisa tra Girone A e Girone B. Dopo una prima parte di stagione in Piemonte alla Pro Vercelli, infatti, da gennaio Silvestro ha totalizzato 13 presenze con l’Aquila Montevarchi.

