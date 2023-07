Atti osceni in luogo pubblico, messa in prova per il presunto autore

Avrebbe compiuto atti osceni davanti ad alcuni bambini al parco della Galleana. I fatti risalgono ad alcune settimane fa. L’uomo si trova ora in libertà sottoposto a un periodo di “messa in prova”. In sostanza il giudice ha deciso di attendere il maggio 2024 per la prossima udienza: se in questo periodo l’uomo dovesse mantenere una condotta consona e legale allora non si procederà neppure al processo e il suo reato verrà considerato estinto.

Inizialmente il tribunale aveva disposto come misura cautelare la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria ma anche questo provvedimento è stato annullato. In sostanza l’uomo ora dovrà solo rigare dritto.