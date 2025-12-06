Nei weekend natalizi, il presidio della polizia locale in centro storico veste l’alta uniforme

In vista delle festività natalizie, la Polizia Locale di Piacenza ha intensificato i controlli su tutto il territorio. A partire da ieri, venerdì 5 dicembre, nei fine settimana vengono schierati gli agenti in alta uniforme per aumentare l’attività di monitoraggio e la presenza in città.
“Questa iniziativa, ormai tradizionale nel periodo delle feste natalizie, serve a integrare i normali pattugliamenti appiedati, assicurando un presidio aggiuntivo delle vie centrali. L’obiettivo di questa attività è duplice: non solo garantire maggiore sicurezza, ma anche avvicinare la Polizia Locale ai cittadini e onorare una sentita tradizione”, spiegano dal Comando di via Rogerio.
L’uniforme è composta da una giacca, guanti bianchi, il caratteristico casco bianco e un mantello blu foderato di azzurro chiaro. Il servizio in alta uniforme proseguirà nei prossimi fine settimana fino a Natale, concentrandosi in particolare il venerdì e sabato pomeriggio, quando si registra una maggiore affluenza nel centro storico.