Avviso Pubblico, l’assessore Groppelli riconfermata vice presidente nazionale

6 Dicembre 2025 Redazione FG Politica
L’assessora alla Cultura della Legalità Serena Groppelli è stata riconfermata, per il secondo anno consecutivo, vice presidente di Avviso Pubblico, nel corso dell’Assemblea nazionale tenutasi il 4 dicembre scorso a Verona.

L’associazione

L’associazione, di cui fanno parte ad oggi oltre 600 enti – con una crescita del 17%, in termini di adesioni, negli ultimi tre anni – è per l’assessora Groppelli “il simbolo di quel lavoro di squadra su cui si fonda, e non potrebbe essere altrimenti, la lotta alle mafie, che richiede una rete solida e determinata tra istituzioni, società civile, tessuto economico, produttivo e socioculturale”.

“La prevenzione e il contrasto alla corruzione, agli illeciti, agli abusi e all’omertà si rafforza grazie alla diffusione di una cultura della politica intesa come servizio alla collettività, ma trova il suo radicamento anche nella consapevolezza e nelle scelte quotidiane dei cittadini, qualunque sia il loro ruolo: Avviso Pubblico rappresenta in tal senso un punto di riferimento per gli amministratori italiani e un motore infaticabile di iniziative capaci di coinvolgere, responsabilizzare e sostenere le comunità locali e il Paese nella sfida, costante e necessaria, contro la criminalità organizzata in tutte le sue forme”.

